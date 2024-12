Shopping ABC amplia horário de funcionamento para o Natal

Devido às tradicionais compras de Natal, o Shopping ABC, que este ano trouxe a casa do Papai Noel como decoração natalina especial, amplia seu horário de funcionamento para conforto e flexibilidade dos clientes. O objetivo é o de atender o fluxo de consumidores que buscam o empreendimento e seu mix de lojas para os presentes natalinos.

De 20 a 23 de dezembro, as lojas e quiosques funcionam das 10h às 23h, e alimentação, das 11h às 23h, com exceção do dia 22, domingo, que o mix de lojas recebe os clientes das 12h às 20h e a alimentação, das 11h às 22h. Já nos dias 24 e 31 de dezembro, vésperas das festas, o shopping fica disponível das 10h às 18h e nos dias 25 e 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas, mas o empreendimento permanece aberto para atender os clientes, com o funcionamento facultativo das operações de alimentação.

O cinema também adota horários especiais: dias 24 e 31 de dezembro, permanece fechado, mas dias 25 e 1º de janeiro, abertura a partir das 16h30, com destaque para as estreias de Sonic 3 e O Auto da Compadecida.

Em seguida, nos dias 26, 27, 28 e 30 de dezembro, o shopping volta a funcionar no horário convencional, das 10h às 22h, somente no dia 29, que o centro de compras funciona das 14h às 20h.

Quem escolher o Shopping ABC neste período pode ainda participar da promoção de Natal. Até o dia 31 de dezembro, a cada 500 reais em compras o cliente, além de concorrer a um Tiggo 8 PRO, da CAOA Chery, de 7 lugares.

Serviço

Campanha promocional “Natal é mais Natal com…”

Período: até 31 de dezembro

Mecânica: a cada 500 reais em compras, o cliente participa do sorteio de um Tiggo 8 PRO.

Natal no Shopping ABC – ‘Brincadeiras no Vilarejo’

Período: até 24 de dezembro

Locais: Praça de Eventos do Piso Térreo e Piso 1.

Atividades gratuitas.

Shopping ABC

Endereço: Av. Pereira Barreto, 42, Vila Gilda – Santo André – SP

Telefone e WhatsApp: (11) 3437-7222 e (11) 95691-0070

Estacionamento visitantes: carros 14 reais até 2 horas + 3 reais por hora adicional ou fração

Sobre o Shopping ABC

O Shopping ABC foi inaugurado há 28 anos no local do antigo Mappin ABC, no coração da cidade de Santo André. O empreendimento tem mais de 48 mil m² de Área Bruta Locável (ABL), mais de 250 operações, sendo 17 lojas âncoras e semi-âncoras, 6 megalojas, 33 operações de conveniência e serviço, academia, cinema e alameda gastronômica com destaques de restaurantes como Calle 54, Jangada, Jeronimo, Cimer Bristot, Pecorino, Outback, Super Grill Express, We Coffee, OUE, L’Entrecôte de Paris e mais de 2 mil vagas de estacionamento. O shopping também conta com a certificação internacional I-REC que reconhece que 100% da energia consumida pelo empreendimento são provenientes de fontes renováveis. Recentemente, o shopping ainda implantou o novo canal de vendas online, o vend.AÍ, que facilita o atendimento inicial dos clientes para realizarem compras de forma simples nas lojas do empreendimento, com opção de receber em casa ou retirar o produto na loja.

Sobre o Grupo AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall. Visite: www.adshopping.com.br, www.admall.com.br e www.alugueon.com.br.