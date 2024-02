Shopee promove “Festival Pet” com descontos em produtos para animais de estimação

De 19 a 21 de fevereiro, a Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, promove o “Festival Pet”, uma campanha com cupons de R$10, R$25, R$45 e R$60 OFF*, ofertas relâmpago e descontos exclusivos de até 70% em produtos voltados a pets como rações, petiscos, itens de higiene, produtos para banho e tosa, acessórios, roupas e brinquedos, além de uma seção exclusiva com as melhores opções.

“A categoria pet é de fato uma das que mais crescem e têm notoriedade no Brasil. No app da Shopee, notamos essa crescente. No último ano houve um aumento de 50% nas vendas de itens para pets, com destaque para acessórios (73%) e produtos de higiene (80%). Queremos promover esses três dias para que os consumidores aproveitem as vantagens e os descontos exclusivos em produtos para seus pets que fazem parte da família e são amados pelos brasileiros”, afirma Felipe Lima, responsável pelo desenvolvimento de negócios na Shopee.

Shopito para Pets

Como parte do “Festival Pet”, a Shopee lança o “Shopito seguro para pets”, pelúcia do mascote da marca queridinho das crianças em versão especial para os bichinhos de estimação. Sem a presença de plástico e composto por elementos mais resistentes e em uma peça única, o brinquedo é seguro para a brincadeira mais intensa e energética dos pets. Nos três dias de festival, o mascote terá cupom de 50% OFF.

Os usuários que quiserem fazer uma boa ação em prol dos bichos ainda poderão realizar doações para a Anjos de Patas, associação que resgata e reabilita animais em situação de risco, além de promover uma adoção responsável. A Instituição faz parte da iniciativa Shopee Doações, página com “lojas” de ONGs que vendem produtos de doação digital.

*Consultar valor mínimo de compra