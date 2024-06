Shopee lança Clube do Pet com benefícios exclusivos para usuários

Nesta sexta-feira (21/06), a Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, lançou o Clube do Pet, espaço na plataforma que reúne grandes marcas e lojas de produtos para animais de estimação, além de oferecer uma curadoria de itens especiais e de disponibilizar benefícios como promoções exclusivas e cupom de desconto mensal para usar em compras.

Os consumidores podem se inscrever gratuitamente no Clube para receber os benefícios e, até o dia 08/07, terão acesso a missões dentro da seção para ganhar Moedas Shopee, a moeda virtual oficial da plataforma que equivale a descontos nas compras. A seção também contará com os produtos oficiais do Shopito, o mascote da Shopee no Brasil: tapete higiênico, shampoo para pets e pelúcia pet-friendly.

“Notamos uma demanda crescente por produtos voltados aos animais domésticos. O lançamento do clube permite que a Shopee conecte os amantes de pets às melhores marcas e produtos, com muitas vantagens.”, afirma Felipe Lima, responsável por Desenvolvimento de Negócios na Shopee.

Clubes de vantagens Shopee

Este é o terceiro clube oficial do marketplace, que já conta com o Clube da Beleza e o Clube do Bebê. No Clube do Pet, serão divulgados os mais diversos produtos para animais de estimação, como rações, petiscos, acessórios, artigos para casa e itens de higiene e cuidado. Além de atender às necessidades dos donos de cachorros e gatos, o Clube irá oferecer opções para aqueles que possuem pets mais ‘exóticos’, como peixes, coelhos, vacas e bois.