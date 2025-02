SHINOBI: Art of Vengeance™ emerge das sombras em 29 de agosto de 2025

A SEGA of America anunciou o retorno da icônica franquia SHINOBI com SHINOBI: Art of Vengeance, um jogo eletrizante de ação e plataforma 2D que se passa em um mundo ilustrado único, criado em colaboração com a Lizardcube, estúdio por trás do aclamado Streets of Rage 4. Revelado pela primeira vez no The Game Awards 2023 junto de outras franquias do legado da SEGA, SHINOBI: Art of Vengeance será lançado em 29 de agosto de 2025 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch. A pré-venda já está disponível para plataformas selecionadas.

SHINOBI: Art of Vengeance segue os passos do protagonista de longa data da série e mestre das artes ninjas, Joe Musashi, que chega ao seu lar após uma aventura e encontra o vilarejo queimado e seu clã destruído. Guiado por vingança, Joe parte em uma missão épica, batalhando hordas de inimigos e chefões imensos em um impressionante mundo desenhado à mão. Com múltiplos caminhos a serem descobertos e uma jogabilidade polida e satisfatória, SHINOBI: Art of Vengeance fará com que jogadores ataquem e reajam estando em movimento — e fazendo com que voltem para mais.



Características Principais

Execute Artes Ninjas com precisão – Empunhe um vasto arsenal ninja, que inclui a grande Katana Oborozuki, Kunai, Artes de Ninjutsu e Ninpo para aniquilar os oponentes;

Empunhe um vasto arsenal ninja, que inclui a grande Katana Oborozuki, Kunai, Artes de Ninjutsu e Ninpo para aniquilar os oponentes; Vire Mestre no Caminho do Shinobi – Realize combos ilimitados com movimentos únicos de combate, adquira Amuletos para melhorar suas habilidades e descubra ferramentas Ningi para superar obstáculos e revelar novos caminhos;

Realize combos ilimitados com movimentos únicos de combate, adquira Amuletos para melhorar suas habilidades e descubra ferramentas Ningi para superar obstáculos e revelar novos caminhos; Jornada por um estiloso novo mundo – Aventure-se por mais de doze deslumbrantes e únicos estágios, de bases militares a desertos escaldantes, e lide com puzzles de plataforma desafiadores.

Edições e Disponibilidade:

SHINOBI: Art of Vengeance está disponível em pré-venda para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam. A pré-venda na Nintendo eShop ficará disponível futuramente.



SHINOBI: Art of Vengeance Edição Digital Deluxe: fãs que buscam a experiência máxima receberão acesso antecipado ao jogo, junto do Passe de Temporada Digital Deluxe, que inclui:

– Pacote Inicial: Traje Fantasma, Amuleto Curativo Leve e Moedas no Jogo

– Livro de Arte Digital + Trilha Sonora

– Fase Vilões da SEGA (Chegando no começo de 2026)



Bônus de Pré-Venda: a compra antecipada oferece 10% de desconto, o Traje Arcade Original e o Amuleto Caçador da Sorte.



Para mais informações sobre SHINOBI: Art of Vengeance, acesse o site oficial. Para mais informações sobre outros títulos da SEGA, acesse www.sega.com ou acompanhe as redes do YouTube, Instagram e X.