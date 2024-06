Shifty Shellshock, vocalista da banda Crazy Town, morre aos 49

Seth Binzer, conhecido como Shifty Shellshock, morreu aos 49 anos em sua casa em Los Angeles (EUA).

O óbito foi publicado no site do departamento de perícia de Los Angeles, e divulgado pela revista Variety. Ele tinha três filhos.

Em 2008, participou do reality show “Celebrity Rehab”, que acompanhava famosos numa clínica de reabilitação. Ele retornou para a segunda temporada após sofrer uma recaída.

Em junho do ano passado, foi preso por dirigir bêbado. Binzer foi detido pelos policiais após dirigir em zigue-zague uma SUV preta.

SUA MÚSICA MAIS FAMOSA É ‘BUTTERFLY’

Shellshock conheceu Bret Mazur, co-fundador do Crazy Town, em 1992. Segundo a Variety, a princípio eles se apresentavam como Brimstone Sluggers, mas o nome mudou em 1999 com a entrada dos novos membros: Rust Epique, James Bradley Jr. (conhecido como JBJ), Doug Miller, Adam Goldstein (conhecido como DJ AM) e Antonio Lorenzo “Trouble” Valli.

‘Butterfly’ fazia parte do primeiro álbum da banda. Lançada como single em 2000, a música tem um sample de “Pretty Little Ditty”, do Red Hot Chilli Peppers. O Crazy Town acabou após o lançamento do segundo álbum, em 2002.