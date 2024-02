Sherwin-Williams é a tinta oficial do carnaval da Liga de São Paulo pelo sexto ano

A Sherwin-Williams, líder global na fabricação, distribuição e venda de tintas e revestimentos, é a tinta oficial do Carnaval de São Paulo pelo sexto ano consecutivo. Com 80 anos de atuação no Brasil, a empresa consolida-se como parceira da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP) e marca escolhida para colorir e demarcar uma das passarelas da maior festa do país.

O Sambódromo do Anhembi, onde vão desfilar as 14 escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e as agremiações dos grupos Acesso I e II, foi preparado para o carnaval com as tintas Sherwin-Williams. Entre os produtos usados, o destaque é a Novacor Piso Premium, uma tinta à base de resina acrílica ideal para pisos cimentados e com ótima cobertura e durabilidade. É muito resistente ao tráfego de pessoas, carros e intempéries, quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas. Por essa razão, é o produto certo para deixar a passarela do samba pronta para receber os ritmistas, os passistas e os integrantes de todas as agremiações.

Além de cobrir o sambódromo para a passagem das escolas, a Sherwin-Williams vai colorir o Carnaval de 600 pessoas – incluindo arquitetos, designer de interiores, lojistas e pintores – que passarão no camarote da empresa em três dias de desfiles do Grupo Especial.

“Na Sherwin-Williams, acreditamos na importância de apoiar e celebrar a diversidade cultural nacional. Estamos entusiasmados em participar e contribuir com esta festa tão genuinamente brasileira, demonstrando nosso compromisso contínuo com a comunidade e nossa crença na valorização das manifestações culturais. Temos uma trajetória de 80 anos no país ajudando a revestir e a colorir o sonho das pessoas, nada mais justo do que trazer esse trabalho também para o carnaval” destaca Luiz Piva, diretor de Marketing da Sherwin-Williams no Brasil.