Sheron Menezzes brilha pela Portela e descarta volta como rainha de bateria

Nesta terça-feira, 4, a renomada atriz Sheron Menezzes retorna à Marquês de Sapucaí para mais um desfile pela Portela, escola de samba que ela considera sua verdadeira casa durante o Carnaval. Com uma trajetória de 14 anos nos desfiles, Sheron, que já foi rainha de bateria da agremiação em 2012, expressa seu amor pela festa, embora não tenha planos de reassumir o cargo. “Não penso em voltar. Essa fase já foi. É uma responsabilidade muito grande. Eu amo minha escola, mas eu amo a minha rainha”, declarou em entrevista ao portal Terra, referindo-se à atual rainha da bateria, Bianca Monteiro.

Apesar dos anos de experiência, a atriz admite que a ansiedade permanece presente sempre que chega a época do Carnaval. “Estou muito nervosa e ansiosa. Fico assim todo ano. Há 14 anos fico ansiosa para entrar na avenida. Acho que é uma grande responsabilidade”, comentou.

O desfile deste ano carrega uma emoção especial para Sheron, pois a Portela homenageará o cantor e compositor Milton Nascimento, um dos grandes ícones da música popular brasileira. Para a artista, celebrar a trajetória do músico enquanto ele ainda está vivo torna a homenagem ainda mais significativa. “É uma das maiores emoções esse ano, a gente entrar com o Milton na avenida. A gente cresceu ouvindo o Milton. Fazer essa homenagem para ele em vida é muito mais emocionante”, ressaltou.

Além de falar sobre suas emoções, Sheron também abordou as críticas comuns direcionadas aos foliões que desfilam na Sapucaí sem serem considerados mestres no samba. Para ela, essa pressão excessiva retira a leveza da festa: “Chato. Deixa as pessoas se divertirem“, afirmou.

No entanto, um momento marcante nos bastidores foi quando Milton Nascimento reconheceu Sheron e declarou ser seu fã, o que acrescentou ainda mais valor à experiência vivida pela atriz neste Carnaval.