SG28 Racing confirma Mathias de Valle na Stock Series

As novidades da SG28 Racing para a temporada 2025 da Stock Series seguem em ritmo intenso. Nesta sexta-feira (27), o time campeão da categoria anunciou o acerto com o piloto Mathias de Valle, de 22 anos, radicado em Goiânia (GO).

Será a terceira temporada de Mathias de Valle na categoria. Até agora, foram duas vitórias e três pódios.

“Estou chegando em uma nova equipe com as melhores expectativas possíveis. É o time que fez um trabalho impecável em 2024 e sagrou-se campeã. O fato de eu ter acompanhado a trajetória da SG28 Racing durante o ano e visto que eles trabalham seriamente em busca da vitória sempre, pesou para o novo acerto”, aponta Mathias de Valle, que garante estar se preparando muito para o novo desafio.

O CEO da SG28 Racing, Carlos SG, aponta as principais características que definiram a escolha pelo piloto.

“Ao longo do ano eu tive a oportunidade de ver o Mathias mais de perto e ele se mostrou um piloto muito rápido, com grande potencial. Também conheço o pai dele de longa data, o Edson do Valle. Vamos contribuir e colocar o Mathias entre os primeiros do grid. Ele tem velocidade para isso”, garante Carlos SG.

Durante a temporada de 2024 o melhor resultado de Mathias de Valle foi o segundo lugar na corrida 2 da etapa de Goiânia. Em 2025, a primeira acelerada com o novo carro está prevista para os dias 22 e 23 de março.

Calendário Stock Series – 2025

Etapa 1 – 23 de março

Etapa 2 – 04 de maio

Etapa 3 – 29 de junho

Etapa 4 – 07 de setembro

Etapa 5 – 05 de outubro

Etapa 6 – 30 de novembro