“Sextou” com muita terra, técnica e velocidade no segundo dia do Transcatarina 2024

Sextou no Transcatarina! E sextou com pilotos e navegadores felizes e satisfeitos com o segundo dia de prova da 16ª edição de um dos maiores rallys de regularidade do Brasil. Depois da largada às 9h da manhã no Centro de Eventos de Fraiburgo (SC), foram cerca de 200 km que tiveram como destino o Parque José Rossi Adami, em Caçador, onde os primeiros carros começaram a chegar por volta das 15h.

O percurso passou por fazendas de eucaliptos e pinus, com terreno bom para acelerar. O destaque do dia foi a travessia do Rio Marombas, ainda em Fraiburgo, com largura de 200 metros e uma paisagem incrível.

Porém, os maiores “pegas” foram na parte final do roteiro: erosões, lombas e terreno bem liso, que exigiram técnica na pilotagem. Somados a isso, vários balaios e pegadinhas que demandaram atenção e precisão da dupla. Algo que se tornou bastante difícil, pois com o chão escorregadio, o carro escapava bastante (e o pneu girava em falso), e em meio as médias de velocidade altas, era preciso corrigir o hodômetro e falar a referência do caminho para o piloto.

Uma tarefa impossível? Não para as equipes do Transcatarina que já estão acostumadas com esse tipo de desafio e vem ao evento atrás de superação. “É… Foi bem difícil. Momentos de pura adrenalina, pois era preciso corrigir o hodômetro, manter as médias de velocidade, acertar a referência na planilha… Tudo ao mesmo tempo. Que prova boa! Muito bem montada, pensando realmente em tirar o nosso melhor. É por isso que o Transcatarina tem um dos melhores rallys do Brasil”, disse o piloto Carlos Alberto Volpato, que corre ao lado do filho, o navegador Carlos Alberto Volpato Filho.

Mudança de chave

Do rally raid para o rally de regularidade. A dupla Glauber Fontoura e Marcos Painsten acelera nas duas modalidades do rally, e está no Transcatarina a bordo de um Mitsubishi ASX preparado para o rally raid; um carro que chama bastante atenção pela robustez, resistência e performance dentro das trilhas. “Eu gosto bastante de acelerar o ASX, mas aqui é preciso virar o botão, pois no regularidade tem que segurar o pé e a emoção, temos uma média de velocidade para obedecer fielmente. No rally raid, enquanto o navegador te incentiva a pisar fundo e acelerar no limite, aqui o espírito é outro, o navegador te freia”, explica Glauber.

Último dia prova

O terceiro e último dia de Transcatarina vai impor um ritmo de competição de alto nível, valorizando ainda mais o título daqueles que se sagrarem campeões. Serão mais 200 km de percurso que passarão por fazendas de reflorestamento de eucalipto (cultura predominante na região). De volta a Fraiburgo, trilhas em meio aos pomares de maçã encerram as disputas.

“A competição está bem parelha e o que está definindo o ranking é a atenção que as duplas têm em algumas pegadinhas e a correção de metros”, apontou Fritão.

Vencedores do segundo dia

Com o Transcatarina chegando à sua metade e com duplas que não brincam em serviço, era de se esperar uma classificação do dia definidas nos pequenos detalhes, no menor erro do adversário. Na categoria Máster, vitória de Gustavo Schmidt / Tiago Poisl que, com esse resultado, está praticamente com a mão na taça. Em segundo lugar, Leandro Pereira Moor e Claudio Roberto Flores. E na terceira colocação, Olair Fagundes / Jhonatan Ardigo.

Na Graduados, os melhores foram Rafael Brochier Cardoso / Marcelo Ritter, com Marcelo Cominesi / Lucas Cominesi, e Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Já Ramon Oliveira de Souza / Fabio Augusto venceu novamente na Turismo, com Rafael Silveira Colonetti / André Vanor Pacheco, na segunda posição, e Edson Ziolkowski / Luciano Pasqual, em terceiro.

Na Turismo Iniciante, Henrique Moraes de Moura / Leonardo Sato deram sequência a boa performance e estão mais próximos do título com a vitória do segundo dia. Atrás deles, Odair Balestrin / Lindones Antonio Tres, e Jocemari Coutinho da Silva / Ricardo Pereira de Carvalho, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

E, na Turismo Light, o primeiro lugar ficou com Paulo Caus Binotto / João Ney Marçal Neto. Em segundo lugar, Ederson Francisco Figura / Ronan Marcel Koepp, e em terceiro, Marcio Roberto Neneve / Luis Fernando Neppel.

Classificação Transcatarina – segundo dia

Categoria Máster

1º Gustavo Schmidt / Tiago Poisl, 473 pontos perdidos

2º Leandro Riffel / Michael Masson, 479 pontos perdidos

3º Olair Fagundes / Jhonatan Ardigo, 497 pontos perdidos

4º Flavio Kath / Rafain Walendowsky, 503 pontos perdidos

5º Leandro Riffel / Michael Masson, 527 pontos perdidos

Categoria Graduados

1º Rafael Brochier Cardoso / Marcelo Ritter, 510 pontos perdidos

2º Marcelo Cominesi / Lucas Cominesi, 537 pontos perdidos

3º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva, 571 pontos perdidos

4º Marco Charada Carraresi / Leonardo Charadinha Carraresi, 653 pontos perdidos

5º Mauro Cesar Iachos / Kassiano Kerber, 877 pontos perdidos

Categoria Turismo

1º Ramom Oliveira de Souza / Fabio Augusto Conte, 596 pontos perdidos

2º Rafael Silveira Colonetti / André Vanor Pacheco, 634 pontos perdidos

3º Edson Ziolkowski / Luciano Pasqual, 713 pontos perdidos

4º Anselmo de Souza / Luis Alberto Scarati Júnior, 715 pontos perdidos

5º Armando Villas Boas Dias / Rafael Saude Pereira de Lima, 994 pontos perdidos

Turismo Iniciante

1º Henrique Moraes Lemes de Moura / Leonardo Sato, 658 pontos perdidos

2º Odair Balestrin / Lindones Antonio Tres, 739 pontos perdidos

3º Jocemari Coutinho da Silva / Ricardo Pereira Carvalho, 761 pontos perdidos

4º Pedro Paulo Esmeraldino / Vinicius Esmeraldino, 48.469 pontos perdidos

5º Diogo Mateus Provin Trentin / Vinicius Anziliero, 109.271 pontos perdidos

Turismo Light

1º Paulo Caus Binotto / João Ney Marçal Neto, 1.510 pontos perdidos

2º Ederson Francisco Figura / Ronan Marcel Koepp, 4.508 pontos perdidos

3º Marcio Roberto Neneve / Luis Fernando Neppel, 6.166 pontos perdidos

4º Diego Hartmann / Lycio Monteiro Hartmann, 7.005 pontos perdidos

5º José Carlos Celeski / Leandro José Machado, 104.309 pontos perdidos

Ranking geral

Categoria Máster

1º Gustavo Schmidt / Tiago Poisl, 49 pontos

2º Flavio Kath / Rafain Walendowsky, 47 pontos

3º Alfredo Turcatto / Marcos Fernando Evangelista, 42 pontos

4º Acyr Hideki Rodrigues da Silva / Enedir Silva Júnior, 39 pontos

5º Leandro Riffel / Michael Masson, 38 pontos

Categoria Graduados

1º Ramom Oliveira de Souza / Fabio Augusto Conte, 65 pontos

2º Marcelo Cominesi / Lucas Cominesi, 59 pontos

3º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz de Andrade Silva, 48 pontos

4º Osmar Fleischmann / Vitor Fleischmann, 44 pontos

5º Mauro Cesar Ilhacos / Kassiano Kerber, 44 pontos

Categoria Turismo

1º Ramom Oliveira de Souza / Fabio Augusto Conte, 64 pontos

2º Anselmo de Souza / Luis Alberto Scarati Júnior, 55 pontos

3º Edson Ziolkowski / Luciano Pasqual, 54 pontos

4º Rafael Silveira Colonetti / André Vanor Pacheco, 50 pontos

5º Marcos Giannoni / Fernando José Freneda, 45 pontos

Categoria Turismo Iniciante

1º Henrique Moraes Lemes de Moura / Leonardo Sato, 69 pontos

2º Odair Balestrin / Lindones Antonio Tres, 57 pontos

3º Jocemari Coutinho da Silva / Ricardo Pereira Carvalho, 57 pontos

4º Diogo Mateus Provin Trentin / Vinicius Anziliero, 47 pontos

5º Pedro Paulo Esmeraldino / Vinicius Esmeraldino, 46 pontos

Turismo Light

1º José Carlos Celeski / Leandro José Machado, 62 pontos

2º Marcio Roberto Neneve / Luis Fernando Neppel, 58 pontos

3º Ederson Francisco Figura / Ronan Marcel Koepp, 56 pontos

4º Paulo Caus Binotto / João Ney Marçal Neto, 55 pontos

5º Diego Hartmann / Lycio Monteiro Hartmann, 45 pontos