Sextou com clima ensolarado em SP, mas com previsão de chuvas à tarde

Na manhã dessa sexta (3), a cidade de São Paulo apresenta um clima ensolarado, com temperaturas que começam a subir. Os termômetros indicam uma média de 19°C, com expectativa de que, nas horas mais quentes do dia, os valores cheguem até 30°C.

De acordo com as informações fornecidas pela equipe de meteorologia do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a previsão é de que ocorram pancadas de chuva típicas do verão no período da tarde. Essas chuvas devem ocorrer de forma isolada e podem variar de intensidade moderada a forte. À noite, a expectativa é de uma leve variação na cobertura de nuvens, sem previsões de chuvas significativas.

A análise climática para os próximos dias indica que o final de semana será caracterizado por um padrão climático semelhante, com dias ensolarados seguidos de chuvas ocasionais no final da tarde.

No sábado (4), o dia começará com sol predominante e um aumento na quantidade de nuvens. A temperatura média deverá ser em torno de 20°C, que está alinhada com a média esperada para janeiro, que é de 19,4°C. Os índices de umidade permanecerão elevados, superando os 60% em diversos momentos.

Adicionalmente, a aproximação de uma frente fria, embora ainda distante sobre o oceano, poderá favorecer a formação de nuvens carregadas durante a tarde e à noite. Esta situação eleva o risco para a ocorrência de alagamentos e pode resultar em elevação nos níveis dos rios e córregos locais, além do potencial para quedas de árvores devido ao vento associado às tempestades.