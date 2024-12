Sexta-feira 13: Mitos e fatos sobre essa data misteriosa

Quando chega a Sexta-feira 13, um clima de mistério parece tomar conta do ar. Até os menos supersticiosos se pegam tomando cuidados extras, afinal, como diz o ditado popular, é o “dia em que as bruxas estão soltas”. Mas você sabe por que essa data é considerada de azar?

Segundo Tânia Gori, bruxa brasileira da escola de magia Casa de Bruxa, o dia 13 é, na verdade, mágico. “Sexta-feira é o dia de Vênus, deusa grega da beleza, do amor e da sensualidade, e o número 13 representa as 13 luas do calendário lunar, amplamente utilizado na magia”, explica. Além disso, a soma dos números 1+3 totaliza 4, que simboliza o equilíbrio dos quatro elementos da natureza: água, terra, fogo e ar.

A superstição em torno da Sexta-feira 13 teria surgido na Europa por volta de 1500, quando o número 13 passou a ser associado aos rituais de bruxaria. “As bruxas utilizam um calendário de 13 luas, assim como os povos indígenas. Como a sexta-feira é regida por Vênus, uma deusa poderosa, isso foi associado ao maligno pelos europeus, criando uma aura de azar ao redor dessa combinação”, esclarece Tânia.

Receita para afastar o azar da Sexta-feira 13

Para aqueles que acreditam que a Sexta-feira 13 traz má sorte, Tânia ensina um ritual simples para afastar o baixo astral:

Acenda 8 velas cor de laranja em um prato branco. Pingue 8 gotas de essência de girassol (ou óleo de girassol de cozinha). Faça um círculo ao redor do prato com pétalas de rosa amarela. Peça prosperidade para o amor, saúde e dinheiro.

Sexta-feira 13 e os gatos pretos

Os gatos pretos também são alvos de superstições nessa data. Na Idade Média, acreditava-se que esses animais estavam ligados ao diabo e à magia negra, devido à sua cor e hábitos noturnos. Muitos diziam que eram bruxas transformadas em felinos.

Em meados do século XV, o Papa Inocêncio VII incluiu os gatos pretos na lista de hereges, acusando-os de estarem associados a espíritos malignos. Como consequência, muitos foram queimados junto às pessoas acusadas de bruxaria.

Hoje, felizmente, os tempos mudaram, e os gatos pretos são vistos como símbolos de sorte e mistério, especialmente entre os amantes da magia.

Sexta-feira 13 com o Ritual Poderoso: Queima de Karma

A Queima de Karma é um ritual transformador conduzido pela bruxa Tânia Gori. Neste evento, os participantes têm a oportunidade de libertar-se de energias negativas, padrões limitantes e emoções densas que bloqueiam o crescimento pessoal e espiritual.

Por meio de práticas sagradas, meditações guiadas e visualizações, a Queima de Karma promove uma profunda purificação do corpo, mente e espírito, permitindo que cada indivíduo se conecte com energias renovadoras e abra espaço para novas oportunidades em sua vida.

