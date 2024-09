Sexta-feira 13: MIS traz maratona de filmes de terror com o tema “águas turbulentas”

Na próxima sexta-feira, 13 de setembro, o MIS – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – realiza mais uma tradicional maratona de filmes de terror que percorrem toda a madrugada. Ao longo dos últimos anos, diversos temas, subtemas, diretores, épocas e franquias arrepiaram o público durante a noite no Auditório do museu.

Desta vez, o programa lança luz aos animais aquáticos mais sanguinários do cinema. Ninguém está seguro tomando banho na praia nas férias, fazendo turismo na floresta amazônica ou explorando o mar com amigos. Dois clássicos da década de 1970 se juntam a um quase-trash-que-se-tornou-cult noventista nesta curadoria. A maratona acontece a partir das 23h30 e os ingressos já estão disponíveis na plataforma Megapass ou diretamente na bilheteria do MIS.

Programação | Sexta 13 no MIS: Águas turbulentas

23h30 | Piranha (dir. Joe Dante, EUA, 95min., 1978, digital)

O filme que segue a história de um grupo tentando sobreviver a um ataque de piranhas geneticamente modificadas. Após dois adolescentes invadirem um laboratório militar abandonado e liberarem acidentalmente os peixes carnívoros em um rio local, as piranhas começam a atacar os banhistas e campistas em uma área próxima, desencadeando uma série de eventos sangrentos e aterrorizantes. Enquanto o pânico se espalha, uma investigadora e um local unem forças para tentar impedir que as piranhas cheguem a um acampamento infantil e a uma estância turística, em uma corrida contra o tempo para salvar vidas.

1h20 | Tentáculos (Tentacoli, dir. Ovidio G. Assonitis, Itália-EUA, 102min., 1977, digital)

Uma pequena cidade costeira é atormentada por uma série de misteriosos desaparecimentos e mortes. À medida que a investigação avança, fica claro que um polvo gigante mutante está por trás dos ataques, tendo sido perturbado pela poluição e ondas eletromagnéticas causadas por um projeto de construção subaquática. Um repórter local e um especialista em oceanografia se unem para descobrir a verdade e encontrar uma maneira de deter a criatura antes que ela cause ainda mais destruição e terror na comunidade.

3h30 | Anaconda (dir. Luis Llosa, EUA, 89min., 1997, digital)

Uma equipe de documentaristas está em uma expedição pela Amazônia para encontrar uma tribo indígena lendária. No entanto, seus planos mudam drasticamente quando resgatam um misterioso caçador, que os convence a caçar uma anaconda gigante. À medida que a viagem avança, a equipe se vê enfrentando o perigo não só do predador mortal, uma serpente de proporções gigantescas, mas também das intenções traiçoeiras de Serone, que tem seus próprios motivos para capturar a criatura. A luta pela sobrevivência se torna uma corrida contra o tempo, com a anaconda ameaçando devorar todos a bordo.

A programação é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

