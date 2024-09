A Riviera de São Lourenço, bairro planejado do município de Bertioga, promove a sexta etapa do “Circuito de Corridas da Riviera 2024”. A prova será realizada no dia 8 de setembro.

O percurso será de sete quilômetros para corrida e quatro para caminhada, prevendo categoria infantil com as opções de 200 metros e 400 metros. Os participantes têm direito a um kit exclusivo do circuito, contendo Camiseta Thermodry Track&Field, Gym bag, Medalha Finisher (entregue a todos os que concluírem os trajetos) e lanche no final da prova. A retirada dos kits será feita no Pavilhão de Exposições do SIV, nos dias 6, das 14 às 18 horas, e 7 de setembro, das 9 às 18 horas.

As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TFSports até 5 de setembro. Para a categoria infantil, serão realizadas exclusivamente nos dias 6 e 7, das 10h às 18h, no Pavilhão de Exposições do SIV. No mesmo local, há opção de inscrições presenciais para todas as categorias, das 14 às 18 horas do dia 6 e das 9 às 18 horas de 7 de setembro. O valor das inscrições é de R$ 189,00 para corrida e caminhada e R$ 80,00 para o segmento infantil.

Descontos MyRiviera: é possível resgatar cupons de desconto para inscrição na corrida no app oficial da Riviera, “MyRiviera”, disponível para Android e IOS. No segundo lote, até 5 de setembro, 20%; e no terceiro, de 6 a 7 de setembro, 10%, na inscrição presencial no SIV.

Programação – 6ª Etapa do Circuito de Corridas da Riviera

Quando: 8 de setembro

7h – Largada – categoria infantil

7h10 – Alongamento

7h15 – Largada corrida e caminhada

9h10 – Previsão da premiação