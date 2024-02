Sevilla derrota Atlético de Madrid por 1 a 0 em grande jogo pelo Espanhol

Em um dos melhores jogos do ano, o Sevilla derrotou o Atlético de Madrid, por 1 a 0, neste domingo, em seu campo, no duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe vencedora chegou aos 23 pontos, na 15ª colocação, enquanto o time perdedor permanece com 48 pontos, na quarta colocação.

O primeiro tempo foi muito bem disputado. O Sevilla, pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento, tomou a iniciativa no ataque, mas o Atlético logo conseguiu equilibrar as ações com a habilidade de Griezmann e a presença de área do artilheiro Morata.

O gol era esperado e surgiu logo aos 15 minutos. Oblak fez grande defesa em chute de longe de Acuña. No escanteio, Ocampos desviou e Isaac Romero completou de cabeça para abrir o placar.

A partir daí, a disputa foi intensa com as duas equipes proporcionando grandes jogadas. Aos 19, Hermoso arriscou da linha de meio campo e quase surpreendeu Nyland. Aos 22, Oblak impediu o segundo gol de Isaac Romero.

Aos 24, o brasileiro Lino errou por muito pouco. Isaac Romero acertou o travessão aos 28. Olivier Torres obrigou Oblak a fazer mais uma bela defesa, aos 37. Morata, antes de se machucar, só não fez o seu 14º gol no campeonato, porque Nyland impediu.

O segundo tempo foi ainda melhor. As chances surgiram dos dois lados, os goleiros seguiram com bela atuação e a torcida do Sevilla reclamou muito da arbitragem em um lance no qual pediu pênalti em cima de Isaac Romero.

Entre tantas as oportunidades de gol criadas uma meece destaque, Molina cruzou, Griezmann tocou Jesus Navas tirou em cima da linha, e Depay, que substituiu Morata, bateu de canela para fora

No fim, o jogo terminou mesmo 1 a 0, mas o certo era que pelo menos dois gols fossem marcados para cada lado na partida.

OUTROS JOGOS

Mais dois mandantes venceram suas partidas neste domingo. O Mallorca (16º, com 23 pontos), bateu o Rayo Vallecano (14º, 24) por 2 a 1, enquanto o Getafe (10º, 33) marcou 3 a 2 no Celta (17º, 20).