Seven – Os Sete Crimes Capitais’ volta aos cinemas UCI em IMAX

Um dos maiores clássicos dos anos 1990 está de volta às telonas da UCI: “Se7en – Os Sete Crimes Capitais” ganhará exibições especiais nos cinemas da rede a partir do dia 30 de janeiro. E para deixar a comemoração mais especial, o filme também chegará em IMAX, que garante uma experiência cinematográfica ainda mais intensa e imersiva com uma tela gigante. Lançada em 1995, há 30 anos, a produção foi a grande responsável por consolidar o nome do diretor David Fincher (“Zodíaco”, “A Rede Social” e “Garota Exemplar”) na história do cinema. Com Brad Pitt e Morgan Freeman nos papeis principais, os ingressos para a nova exibição já estão disponíveis para venda.

Indicado ao BAFTA, principal prêmio do cinema britânico, na categoria de Melhor Roteiro, o longa acompanha a história de dois policiais: um em início de carreira e outro prestes a se aposentar. Juntos, eles são designados para resolver uma investigação complexa: prender um serial killer que baseia seus assassinatos nos sete pecados capitais. O filme também marca o início da parceria do diretor com Brad Pitt, que se repetiu nos sucessos “Clube da Luta” e “O Curioso Caso de Benjamin Button”.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI, ser maior de 18 anos e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.