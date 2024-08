Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult lançam performance exclusiva de “Alibi” para Vevo

Rosa, qué linda eres (alibi)! Após o sucesso mundial que “Alibi” alcançou, as artistas Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult acabam de lançar a versão ao vivo do hit. A canção viralizou nas redes sociais, alcançou o top 12 global do Spotify e fez Pabllo se tornar primeira drag queen brasileira, e a segunda da história, a colocar uma música na Billboard Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos.

A versão ao vivo de “Alibi” está disponível no Youtube, acompanhada por um videoclipe exclusivo que revela os bastidores da colaboração histórica e o encontro dessas três forças artísticas. Atualmente, a canção ocupa a 19ª colocação no ranking global do Spotify e acumula impressionantes 186 milhões de streams.

Assista:

Pabllo Vittar, que atingiu a marca de 24 milhões de ouvintes mensais na plataforma, contribuiu para o sucesso global da faixa, que chegou ao 12º lugar no ranking global do Spotify, onde permaneceu por várias semanas. No Brasil, “Alibi” alcançou o pico de #3, e entrou no top 200 em todos os países que possuem Spotify. Ela não para, né?!