Seu negócio está pronto para o Natal? Descubra como a tecnologia pode melhorar as vendas

Oito em cada dez brasileiros pretendem comprar presentes de Natal de 15 a 30 dias antes da data, de acordo com uma pesquisa sobre tendências de consumo realizada pela Globo — o que significa que o comércio já chegou ao seu momento mais aquecido. Portanto, é preciso que os varejistas já estejam preparados para a alta demanda, seja nos e-commerces e lojas próprias ou nos marketplaces mais relevantes do mercado.

“Usar todos os benefícios que a tecnologia tem para oferecer é a receita para se destacar em uma data tão competitiva. Nesse sentido, a Black Friday foi um importante teste para os lojistas, que puderam avaliar o que deu certo e o que deu errado para reproduzir ou melhorar a tempo das festas. A essa altura, o ideal é que todos estejam prontos e promovendo as melhores experiências aos clientes”, explica Zoltan Schwab, executivo da vhsys, empresa de tecnologia especializada em soluções de gestão empresarial online.

Para fazer isso com sucesso, o executivo destaca cinco tendências tecnológicas para adotar o mais rápido possível e transformar o seu negócio até o Natal:

1. Faça uma gestão de estoque inteligente

Manter o controle de estoque traz muita eficiência para a operação, principalmente em períodos de alta demanda de vendas, quando é preciso fazer o monitoramento constante. Automatizar esse processo pode economizar tempo e evitar erros, garantindo que os clientes não fiquem sem os produtos que compraram. O ideal é que o sistema tenha alarmes automáticos de estoque mínimo e máximo de produto, facilitando que o varejista faça a reposição e a compra adequada, além de evitar o desperdício.

2. Faça bom uso dos chatbots

A qualidade do atendimento é o motivo que leva 23% dos consumidores a escolherem a loja, site ou app para comprar seus presentes de Natal, como aponta a pesquisa da Globo. Nos últimos anos, o grande salto na eficiência dos atendimentos ficou por conta dos chatbots. Sua utilização virou uma ferramenta fundamental de estratégia entre as empresas e os consumidores.

Esses assistentes virtuais também podem usar IA para diminuir a sobrecarga dos atendentes humanos, além de acelerar o processo de compras ou responder dúvidas frequentes. Mas vale prestar atenção no equilíbrio para não irritar seu consumidor com robôs que não conseguem resolver as demandas.

3. Prepare o seu site para o alto tráfego

Durante o Natal, é esperado que aumente o número de visitantes em sua loja online. Assim, é importante preparar o seu servidor com software atualizados para aguentar o alto fluxo, sem atrapalhar as vendas e otimizando o carregamento para a plataforma funcionar sem atrito.

Essa preocupação se relaciona diretamente com a facilidade do consumidor em percorrer sua loja online, terceiro fator mais importante na hora da escolha do estabelecimento, segundo o relatório.

4. Valorize os dados e invista em campanhas

Utilize e analise os dados do seu servidor para identificar o público-alvo e fazer anúncios direcionados, alcançando os clientes certos e aumentando, assim, as vendas. É possível programar campanhas por meio de ferramentas avançadas, como Google Ads e Facebook Ads.

5. Seja omnichannel

Uma a cada cinco pessoas diz considerar a opção de retirar na loja como um fator decisivo ao escolher o tipo de loja, site ou app para comprar presentes de Natal, apontando a estratégia omnichannel como imperativa para uma experiência completa e vendas bem-sucedidas.

Além disso, aposte na integração dos canais, de modo que toda informação fique disponível e concentrada nas diferentes plataformas, garantindo que o estoque e os dados dos clientes estejam sempre atualizados.