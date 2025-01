Seu Jorge, Maria Rita e Thiaguinho são os convidados do Pagode do Pericão em SP

Começou a contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados de 2025. Já estão à venda os ingressos para o show da turnê PAGODE DO PERICÃO, em São Paulo, que acontece dia 25 de janeiro, no Pavilhão do Anhembi.

Após os sucessos das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles retornou com o projeto Pagode do Pericão, em uma turnê nacional, que já passou por Brasília, Salvador, Vitória e agora chega a São Paulo. A estreia em Brasília deu origem ao primeiro audiovisual da label e o show de São Paulo também será registrado e lançado no decorrer deste ano.

Com duração de 3 horas, a edição de São Paulo contará com as participações de Thiaguinho, Seu Jorge e Maria Rita, em um encontro especial que promete uma verdadeira viagem no tempo, com muita nostalgia e pagode de qualidade. Péricles relembrará grandes hits do pagode entre os anos 80 e 2000, com releituras de sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Grupo Raça, Almir Guineto, Leci Brandão, Fundo de Quintal, Grupo Pirraça, Jorge Aragão, Exaltasamba, Beth Carvalho, dentre tantos outros.

“Estou muito feliz em poder reunir no palco do Pagode do Pericão artistas que sou fã e admiro. O Thiaguinho é um irmão que a vida me deu e nossa parceria é e sempre será eterna. O Seu Jorge é um grande expoente da música brasileira que leva nossa arte e cultura para todos os cantos do mundo. E a Maria Rita, além de ser uma pessoa maravilhosa, tem uma voz única e um talento excepcional. Estou ansioso e tenho certeza de que esse dia será memorável”, fala Péricles.

Com mais de 1.3 bilhões de visualizações no YouTube, 2.78 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6.5 milhões de seguidores no Instagram, mais de 7.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 2.3 milhões de seguidores no Tiktok (o cantor de samba/pagode mais seguido na plataforma), mais de 30 projetos musicais (entre álbuns, EPs e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 38 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

A turnê nacional Pagode do Pericão, uma parceria entre a Faria’s Produções e a Funn Entretenimento, tem a cenografia da Oceano Arquitetura e projeto de luz assinado por Arthur Farinon.

Mais informações: @pagodedopericao e www.pagodedopericao.com

Pagode do Pericão em São Paulo – Gravação DVD

Data: 25/01/202

Local: Pavilhão do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ingressos/29625/ingressos-para-gravacao-do-dvd-pagode-do-pericao