Seu Jorge, Jota Quest e Diogo Nogueira fazem show na Fan Fest de SP

O Festival Olímpico Parque Time Brasil divulgou sua programação, com de shows de grandes artistas da MPB, sempre aos sábados e domingos. Neste ano, o evento será no Parque Villa-Lobos, entre os meses de julho e agosto.

O evento será uma mistura de samba, carnaval, pop rock, reggae e outros ritmos brasileiros e a celebração dos Jogos Olímpicos, com as torcidas do Brasil e de diversas partes do mundo diretamente da capital paulista.

O festival ficará em uma área de mais de 30 mil m² do Parque Villa-Lobos nos 23 dias de programação. Serão 12 horas diárias de atrações, incluindo clínicas esportivas, um palco central para shows, transmissão oficial das competições e espaço gastronômico.

Entre os artistas confirmados, Seu Jorge, Jota Quest, Diogo Nogueira e Vitor Kley aparecem na lista.

VEJA O CALENDÁRIO DE SHOWS ENTRE JUNHO E AGOSTO

– 20/07 às 18h – Toni Garrido e Vitor Kley (ingresso gratuito)

– 21/07 às 18h – Diogo Nogueira

– 27/07 às 18h – Atração surpresa

– 28/07 às 18h – Monobloco

– 03/08 às 18h – Seu Jorge

– 04/08 às 18h – Mart’nália e convidado

– 10/08 às 18h – Jota Quest

– 11/08 às 18h – Alexandre Pires

FESTIVAL OLÍMPICO PARQUE TIME BRASIL

Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, região oeste

20 de julho à 11 de agosto das 10h às 19h (terça a domingo) e 10h às 22h (finais de semana)

A partir de R$20 no parquetimebrasil.com.br