Seu Desejo comemora indicação ao TikTok Awards com “Beijos, Blues e Poesia”

A banda Seu Desejo, liderada por Yara Tchê e Alessandro Costa, acaba de ser indicada ao TikTok Awards na categoria “TikTok Me Fez Ouvir” com o hit “Beijos, Blues e Poesia”. O sucesso da música, lançada em julho deste ano, é incontestável: a faixa ultrapassou 14,7 milhões de reproduções no Spotify e acumulou mais de 12 milhões de criações no TikTok e Reels, com vídeos que já somam impressionantes 30 bilhões de visualizações. O evento acontece no dia 17 de dezembro em São Paulo.

O hit, que mistura o estilo romântico do forró com letras poéticas, tornou-se viral, conquistando celebridades como Juliette, Claudia Leitte, Pablo Vittar e Virgínia, que ajudaram a propagar a faixa nas redes sociais. Além do TikTok Awards, a canção também foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria “Forró/Piseiro do Ano”, consolidando o impacto da banda no cenário musical nacional.

Formada em Pernambuco, a banda Seu Desejo é reconhecida por hits como “Cama de Solteiro” e “Superficial” e soma mais de 2,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Com o apoio do renomado casting da Camarote Shows, liderado por Wesley Safadão, Seu Desejo continua a transformar o forró romântico em um fenômeno popular, emocionando o público com músicas que falam diretamente ao coração.