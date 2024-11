Seu Desejo celebra sucesso estrondoso do Festival Desejando em Maceió

O Festival Desejando transformou o último sábado (23) em uma noite mágica em Maceió (AL). Liderado pela banda Seu Desejo, o evento reuniu mais de 15 mil fãs no Estacionamento do Jaraguá e contou com apresentações especiais de Natanzinho Lima, Heitor Costa e Marcynho Sensação. O evento foi realizado em uma parceria entre a Barrera Produções e a Camarote Shows, e representou um dos maiores encontros de forró romântico do país.

“Amanhecemos juntos em Maceió e foi simplesmente perfeito e inesquecível. Nossa edição do Festival Desejando se tornou um verdadeiro sucesso! Obrigado a todos que fizeram parte desse momento conosco, foi especial demais!”, celebrou o grupo em suas redes sociais. Formada por Yara Tchê e Alessandro Costa, a banda Seu Desejo é conhecida pelo seu estilo envolvente, que conquistou o coração dos fãs e acumula mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Além do repertório repleto de sucessos como “Cama de Solteiro”, “Outro Patamar” e a recente “Beijos, Blues e Poesia”, que já ultrapassa 13 milhões de streams no Spotify, o Festival Desejando mostrou a força do forró romântico. A interação entre os artistas e o público foi um dos destaques da noite, criando uma atmosfera inesquecível e fortalecendo o vínculo com os “desejeiros”, como são chamados os fãs da banda.

A edição do festival em Maceió marcou mais um capítulo importante na trajetória do Seu Desejo, que tem movimentado multidões pelo Brasil. O próximo Festival Desejando será no dia 7 de dezembro em Petrolina (PE).