Seu Desejo anima o TVZ de hoje ao lado de Preta Gil e Gominho

Nesta quinta-feira (21), Seu Desejo tem um encontro marcado com os apresentadores Preta Gil e Gominho, que irão comandar o TVZ, no Multishow. Durante o programa o quarteto irá se divertir e, claro, promover muita música. O programa vai ao ar ao vivo, às 18h, e promete muita interação, além de destacar os maiores sucessos do momento, com uma pitada de diversão que só Preta e Gominho sabem oferecer.

Seu Desejo, liderada por Yara Tchê e Alessandro Costa, vive um momento marcante no cenário musical brasileiro. Recentemente, a canção “Beijos, Blues e Poesia”, viralizou nas redes sociais, consolidando a banda como uma das grandes referências do forró romântico.

O impacto da canção é notável. Com mais de 600 mil visualizações e a posição #15 em alta no YouTube para a versão estendida, e mais de 9 milhões de visualizações no clipe do DVD e Spotify. Seu Desejo já conquistou uma legião de fãs.

O hit também se destacou nas plataformas sociais, acumulando impressionantes 12 milhões de criações no Reels e TikTok, e alcançando 31 bilhões de visualizações. Celebridades como Virgínia, Luciano Huck, Juliette, Pabllo Vittar e Claudia Leitte contribuíram para a viralização da música, que se espalha por todos os cantos do Brasil.