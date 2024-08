Setur-SP reúne principais lideranças do afroturismo em São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) realiza o 1º Workshop Afroturismo SP, com palestras e rodadas de negócios, para um público que inclui lideranças do setor, agentes e operadores de viagens, além de imprensa especializada. O workshop acontece na próxima terça-feira, 27, em parceria com o Museu Afro Brasil – Emanuel Araujo, a Secretaria da Justiça e Cidadania e o Instituto Terras (ITESP).

O objetivo do evento é valorizar a cultura afro-brasileira e dar sequência a um trabalho que vem sendo realizado pela Setur-SP desde o início deste ano. “Temos que promover a inclusão e o reconhecimento étnico-cultural do Estado de São Paulo, além de impulsionar o turismo e a economia regional de comunidades, valorizando e preservando o legado afro-brasileiro”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

O Estado de São Paulo tem na comunidade negra um patrimônio indissociável de sua identidade. De acordo com dados do IBGE, 41% da população paulista é negra, com personalidades e legado decisivos para a construção da memória do Estado. Este ano, a Setur-SP lançou uma publicação especial (link) que reúne os 10 principais roteiros e atrativos paulistas ligados à cultura afro-brasileira. Eles estão localizados em municípios do interior, como Taubaté, Eldorado, Salto de Pirapora e Campinas; e do litoral, como Santos e Ubatuba; além da capital paulista.

A publicação foi resultado de um Grupo de Trabalho (GT) de Afroturismo criado com parceiros do setor para desenvolver o segmento no Estado. A Setur-SP também está capacitando profissionais que atuam em restaurantes, meios de hospedagem e agências de viagens para trabalharem melhor com o público negro – e desenhando um Plano Estadual de Afroturismo, uma política pública que deve consolidar o tema e estimular ainda mais a promoção de destinos de afroturismo. A programação do evento está logo a seguir:

27 de agosto (terça-feira)

9h00 às 13h30

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Av. Pedro Alvares Cabral, s/n

Parque Ibirapuera – próximo ao Portão 10 – São Paulo – SP

Programação

9h00 às 9h30 – recepção dos convidados e coffee break

9h30 às 10h10 – abertura

Roberto de Lucena – Secretário de Turismo e Viagens

Fabio Prieto – Secretário da Justiça

Hélio Menezes – Diretor Artístico – Museu Afro Brasil

Lucas Brassanin – Fundação ITESP

Tânia Neres – Embratur

10h10 às 10h40 – Painel: Afroturismo no Estado de SP – Conceito

Denise Rodrigues – Afroturismo: reivindicando narrativas negras

Solange Barbosa – Rota da Liberdade – Do Turismo Étnico a Afroturismo

10h40 às 11h10 – Mercado do Afroturismo em SP

Hubber Clemente – Afroturismo no mercado do turismo.

Guilherme Soares Dias – Afeto, afronta e futuro

Rebecca Aletheia – Afroturismo em São Paulo: Oportunidades e Impactos

11h10 às 12h10: Cases de Afroturismo em SP

Julia Madeira – Rotas Afro: afroturismo, patrimônio e tecnologia

Augusta França – Roteiros de Afroturismo urbano em Santos, Litoral Paulista

Caminhada dos Quilombos Históricos de Santos

Caminhada do Engenho: conexão entre história e cultura negra em Santos

Caminhada Mulheres Negras: histórias e memórias do cotidiano santista

Siméia Araújo e Sandra Salles – Museu Afro Brasil Emanoel Araujo

Benedito Alves da Silva – Quilombo Ivaporunduva (Vale do Ribeira – Eldorado SP)

Barbara Terra – Visão Periférica: Sankofa na Prática!

12h10 às 13h10

Rodada de negócios com os roteiros e agências