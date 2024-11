Setur-SP promove rotas gastronômicas durante o Sabor de SP, em Mogi das Cruzes

O Sabor de São Paulo, promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), e pertencente ao maior programa de valorização da gastronomia paulista, chega a Mogi das Cruzes para promover as Regiões Turísticas Nascentes do Tietê e Entre Serras e Águas.

Entre as ações de promoção às regiões, destaques para a participação de jornalistas, agentes de turismo e influenciadores digitais de gastronomia que visitarão estabelecimentos como, queijarias, cervejarias, produtores de embutidos artesanais e mel, além de restaurantes dos municípios que integram as rotas.

“Este programa tem extraído o que há de melhor em cada região que é realizado. Agora, Mogi das Cruzes e todos os produtores pertencentes a estas regiões turísticas, têm a oportunidade de exibir os seus produtos e fazer negócios diretamente com seu público consumidor, enquanto participam do nosso Festival Gastronômico”, afirma Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Na sexta-feira (08), no Centro de Convenções do Parque Leon Feffer, profissionais do turismo e da gastronomia participam de um workshop de capacitação, com palestras ligadas ao turismo gastronômico, atendimento ao cliente, turismo rural e aprimoramento de negócios. Para finalizar, os profissionais participarão de uma aula show com o Chef Henrique Yukio Ide.

No dia seguinte, também no Centro de Convenções do Parque Leon Feffer, acontecerá o tradicional Festival Gastronômico Sabor de São Paulo, aberto ao público e com entrada gratuita. Na ocasião, os visitantes poderão conhecer e se deliciar com as comidas e bebidas de produtores regionais.

Desde 2023, o Sabor de São Paulo já alcançou mais de 5,3 mil pessoas e durante as edições Campinas, São José dos Campos, Presidente Prudente e Santos.