Setur-SP promove destinos, gastronomia e artesanato na Equipotel 2024

Entre os dias 17 e 20 de setembro, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa de um dos maiores eventos de hospitalidade da América Latina: a Equipotel 2024, no Expo Center Norte, na capital paulista, que este ano reunirá mais de 420 marcas expositoras e mais de 5 mil produtos e serviços para o setor de hospitalidade e bem-estar, meios de hospedagens, bares, restaurantes, entre outros.

A Setur-SP contará com um estande para a promoção dos destinos paulistas, além de uma equipe técnica da secretaria para atendimentos. Além disso, representantes de oito regiões turísticas de São Paulo estarão presentes no espaço e divulgarão seus atrativos e novidades aos visitantes do evento.

No estande, também haverá ativações gastronômicas, com a degustação do saboroso café de Espírito Santo do Pinhal, e a participação de produtores artesanais do Sabor de São Paulo, o maior programa de valorização da gastronomia paulista. Os produtores levarão deliciosas iguarias feitas com palmito, representando o município de Iporanga; e de amendoim, do município de Piquete. Ainda, no espaço da secretaria haverá um local para promoção e comercialização do artesanato paulista.

“A Equipotel é um dos principais eventos de São Paulo e é o ponto de encontro de todo o setor de hospitalidade. Dessa forma, é uma grande oportunidade para que os destinos de São Paulo mostrem seus atrativos e novidades, e experiências de receptividade para os visitantes da feira”, afirmou Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, que participou da abertura do evento.

Além disso, dentro da Equipotel, também acontece o Conotel, o Congresso Nacional de Hotéis. Organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional), o Conotel é voltado para empreendedores, gestores e profissionais de hospitalidade e turismo, e tem como foco estimular os debates institucionais e políticos entre as principais lideranças do setor, parlamentares e agentes sanitários, que discutirão maneiras de melhorar o ambiente de negócios no país. Esta 66ª edição do Conotel acontece nos dias 17 e 18 de setembro e tem como tema central “Liderança que conquista resultados”.

Cada vez mais, os turistas buscam por viagens com boas experiências e a receptividade, o acolhimento e o bem-estar durante a estada são fatores fundamentais para isso. Esses fatores colaboram com a experiência de viagem e ajudam a fidelizar o visitante. Destacados pelo Traveller Review Awards 2023, da Booking.com, os municípios de Brotas, Serra Negra e Cunha, além da capital, tiveram as melhores avaliações do estado como destinos reconhecidamente acolhedores.

Assinatura de protocolo de intenções

Ainda, na Equipotel, houve a assinatura de protocolo de intenções entre a Setur-SP, por meio do CrediturSP, o maior programa de crédito turístico do Estado de São Paulo, e a ABIH-SP (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis São Paulo). O objetivo do protocolo de intenções é fomentar o desenvolvimento do turismo no Estado, especificamente, o setor de hotelaria e meios de hospedagem, por meio da divulgação das soluções de crédito e financiamento disponibilizadas pelo programa CrediturSP.

Já como resultado dessa parceria, a ABIH-SP formalizará um pré-contrato com duas instituições parceiras do CrediturSP, visando soluções de financiamento junto à fundos de investimento e hub de soluções de meios de pagamento para hotelaria.

Transporte gratuito para a Equipotel

Os participantes que optarem por se hospedar em hotéis tradicionais do centro histórico de São Paulo durante a Equipotel terão transporte rodoviário gratuito até o Expo Center Norte, local onde acontece a feira.

A proposta é atrair novos hóspedes para 19 hotéis clássicos da região, como o hotel América do Sul e Real Castilha, da Rede Buenas Hotéis; o Windsor, da Rede Ibérica; o Gran Barão e o Apollo Plaza; da Rede Ibérica; o Excelsior e Marabá, da Rede Del Plaza; além do Gran Corona, do King, do Castelar, do San Raphael, do San Michel, entre outros que integram a ação, além de convidar os turistas a experimentarem os atrativos culturais e gastronômicos da cidade.

A ação está sendo coordenada por empreendedores da Comissão de Hotelaria do Centro, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio do movimento #TodospeloCentro, do Distrito Turístico Urbano de São Paulo, da Setur-SP e o Pró-Centro SP. As saídas para a Equipotel acontecerão nos dias 17, 18 e 19, às 11h30, 13h e 14h30.