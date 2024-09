Setur-SP participa da maior feira de turismo da América Latina

O Governo de São Paulo participa da maior feira de turismo da América Latina, a 51ª Abav Expo, de 26 a 28 de setembro, em Brasília, com um estande promovendo destinos paulistas, a enoturismo de São Paulo e dez regiões turísticas do Estado, além de passeios expressos de trem saindo da capital ao interior, pela CPTM.

A feira deve atrair 42 mil participantes e duas mil marcas expositoras, com capacitação e rodadas de negócios. “Será uma grande oportunidade de revelar a diversidade de São Paulo e incorporar as últimas tendências do mercado, melhorando cada vez mais a experiência do viajante”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

O espaço da Setur-SP também oferece ao público degustação do tradicional sanduíche de mortadela, exibe um vídeo promocional de destinos paulistas e recebe representantes das regiões turísticas Costa da Mata Atlântica; Bem Viver; Alta Mogiana; Circuito das Frutas; Litoral Norte; Entre Rios; Circuito das Águas Paulista; Vale da Fé; Águas, Sabores e Saberes; além da capital.

O Circuito das Frutas representa o enoturismo paulista no estande com a exposição – e degustação – das principais marcas, divulgando o programa Rotas do Vinho de São Paulo, uma iniciativa inédita que reúne 66 vinícolas do Estado de São Paulo que oferecem experiências de enoturismo, como degustação de vinhos, visita a vinícolas, harmonização de vinhos com a gastronomia; entre outros.

Este ano, a Abav destaca o compromisso ambiental do setor com a 1ª Jornada do Turismo 2030, ao propor ações para o enfrentamento dos desafios climáticos; aposta na qualificação, com o ABAV Talks, um espaço de aprendizado para agentes de viagem, com temas como o afroturismo e o turismo 60 ; além de mobilizar rodadas de negócios entre agentes de viagem internacionais e fornecedores brasileiros, com o Abav Buyers Club.