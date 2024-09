Setur-SP mostra seus destinos rurais na Agrotalk 2024

Nesta quinta-feira, 26 de setembro, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo – Setur-SP participa da Agrotalk 2024, cujo objetivo é promover o encontro e integração do agronegócio com as principais cadeias produtivas globais: agricultura, tecnologia, educação, construção civil e economia. “Desta maneira, ações desta Pasta estarão integradas com apresentação promocional do Estado, promoção dos destinos rurais paulistas e dos produtores do programa Sabor de SP, além de um vídeo promocional que exibe o melhor da atividade turística paulista”, informa Roberto de Lucena, titular da Setur-SP.

O evento contará com autoridades e especialistas do setor, gerando debates e troca de conhecimentos. E tudo acontece, das 20 às 23 horas, no salão nobre do prédio que abriga tanto a Setur-SP como a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP, na Praça Ramos de Azevedo, 254, 1º andar, República, Capital.

Durante a programação será realizado o pré-lançamento do livro Da Porteira para o Mundo e a apresentação de um teaser da obra que destaca a trajetória de ícones do cenário do agro brasileiro, trazendo histórias de produtores rurais que moldaram o setor nos últimos 60 anos.

Produtores do Sabor de SP presentes no evento da Agrotalk 2024:

Palmitolândia / Iporanga-SP

Amarus Salumeria / Campinas-SP

Prelúdio Charcutaria / Santo André-SP

Christophe e Zeide / Natividade da Serra-SP

Doces Dá Água na Boca / Praia Grande-SP

Azeite Rossini / São Bento do Sapucaí-SP

Fazenda Atalaia / Amparo-SP

Tre Sorelle / Jundiaí-SP

Cachaça Porto Brasil / Porto Feliz-SP

Vinícola Alma Gêmea / São Paulo-SP