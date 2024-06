Setur-SP leva crédito à região turística da Serra do Itaqueri

A estância turística de Águas de São Pedro recebe nesta terça-feira, 2, a quarta edição do Workshop CrediturSP – Acelerando o Desenvolvimento do Turismo na Serra do Itaqueri, uma iniciativa do maior programa de crédito turístico do Brasil, o CrediturSP, da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), em parceria com a Prefeitura de Águas de São Pedro e Aprecesp, entidade que representa as estâncias turísticas paulistas.

O Creditur-SP tem como meta oferecer R$ 4 bilhões em empréstimos para o turismo até 2026, com juros atraentes, linhas de crédito sob medida e apoio de consultores. O programa conta com mais de 10 instituições parceiras e está sendo realizado em municípios estratégicos com o objetivo de fomentar novos negócios em todo o Estado. “Com tantas vocações turísticas, do rural aos grandes eventos, da cultura à gastronomia regional, oportunidades não faltam aos empreendedores da região”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

A região turística da Serra do Itaqueri é formada por 14 municípios, sendo três Estâncias Turísticas: Águas de São Pedro, Analândia e São Pedro e cinco Municípios de Interesse Turístico (MITs): Brotas, Ipeúna, Itirapina, Limeira e Torrinha; e integra o conjunto de dez rotas gastronômicas do Estado de SP, além de ter dois municípios no guia de destinos pet friendly do turismo de SP (Torrinha e Brotas).

Com apenas seis meses de lançamento, o CrediturSP já concedeu mais de R$ 1 bilhão em crédito a municípios e empresas da cadeia turística, de acordo com o levantamento da Setur-SP. O desenvolvimento regional sustentável e a geração de novos empregos por meio da atividade turística são compromissos da Setur-SP. A região de Campinas, da qual fazem parte muitos municípios da Serra do Itaqueri, recebeu no fim de 2023 R$ 72,1 milhões para celebrar novos convênios de obras de qualificação turística.