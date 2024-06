Setur-SP lança guia de turismo rural em um dos principais eventos de agronegócio do Brasil

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) participa a partir desta quinta-feira, 27, da 6ª edição do Global Agribusiness Festival (GAFFF), um dos principais eventos do agronegócio do país, realizado na capital. Na ocasião, a Secretaria lança o Guia Turístico Rural do Estado de SP, promove destinos e ações do turismo paulista em seu estande e compartilha produtos artesanais premiados que integram as rotas gastronômicas de SP.

Em novo formato este ano, o GAFFF expande para além de seu tradicional espaço de palestras, incluindo também uma feira de negócios, experiências gastronômicas e entretenimento. “O impacto deste evento na cadeia do turismo é enorme, gera empregos e promove a inovação”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP, que esta tarde participa de um painel com o presidente da Faesp Senar, Tirso Meirelles; e Guilherme Nastari, diretor da Datagro.

O Guia Turístico Rural do Estado de SP inclui 290 propriedades de 39 municípios paulistas. São mais de mil propriedades rurais catalogadas de 361 cidades, com trilhas, cachoeiras e inúmeras atividades ligadas ao campo. Estado mais rural do Brasil, São Paulo tem no agro uma força econômica que responde a 38% do PIB paulista – e se destaca pela simplicidade da vida no campo e a qualidade de seus atrativos, incluindo hospedagens estruturadas, culinária típica do interior e atrativos em destinos de todo o Estado.

O turismo rural é um dos segmentos mais procurados pelos viajantes que escolhem São Paulo. Avança cerca de 30% ao ano no país, segundo um estudo do Sebrae. Organizado pela Datagro, uma consultoria com atuação global presente em mais de 50 países, o GAFFF é apresentado pela empresa XP, com o apoio institucional da Aprosoja Brasil e da Aprosoja São Paulo, além de outras entidades setoriais, empresas e universidades.

Ao lado de Guilherme Nastari, diretor da Datagro, consultoria agrícola; e Tirso Meirelles, presidente da FAESP/Senar, o secretário Lucena destaca esta tarde,