Setur-SP está presente em mais uma edição da World Travel Market (WTM) London 2024

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) está presente, mais uma vez, na World Travel Market London (WTM) 2024, uma das mais importantes feiras mundiais de turismo, com visitantes de 135 países e cerca de 4000 expositores. Realizada em Londres (Reino Unido), a feira teve início na terça-feira (5) e seguirá até quinta-feira (7).

Durante os três dias de evento, a Setur-SP estará presente no estande da Embratur, e, realizará diversas ações com o objetivo de promover os destinos turísticos do estado de São Paulo. Estão previstas reuniões com agências de viagens, operadoras de turismo, rede hoteleira, companhias aéreas e empresas de comunicação.

Entre os destinos paulistas que serão destaque na feira, destaque para a região turística de Mantiqueira, que faz parte das Rotas do Vinho de SP; o Vale do Ribeira, conhecido por suas paisagens naturais; além dos destinos da capital paulista, entre outros.

“Participar de umas principais feiras internacionais de turismo é uma oportunidade de apresentar para o público internacional, os principais destinos de São Paulo, e incentivar ainda mais o desenvolvimento do turismo paulista, e, também o turismo nacional”, destaca Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Sobre a WTM

A WTM Londres, uma das mais importantes feiras de turismo de nível mundial, ocorre anualmente, no ExCeL London, One Western Gateway Royal Victoria Dock, no Reino Unido. A feira tem o objetivo de criar oportunidades, tanto para participantes individuais, como para empresas, e disponibilizar oportunidades de negócios, serviços e informação sobre destinos e marcas de todo o mundo. Participam desta feira, profissionais de diversos países, que tem a oportunidade de ter uma visão global do mercado de turismo e viagens.