Setur-SP entrega 17 obras no mês de maio, recorde do ano

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo investiu R$ 11,9 milhões do turismo paulista apenas no mês de maio e inaugurou 17 obras de infraestrutura turística, número recorde no ano.

Destaque para a estância de Paranapanema, que na última semana entregou o Parque Olímpico e uma via de acesso de interesse turístico; além de Votorantim, com o Portal da Estrada Parque da Serra de São Francisco.

Se considerados os primeiros cinco meses do ano, foram inauguradas 48 obras e investidos R$ 57,1 milhões em recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), órgão responsável pelo repasse de recursos para obras de infraestrutura turística.

Neste ano, foram 218 repasses realizados para obras em andamento e R$ 113,4 milhões investidos, atendendo a 129 municípios: 70 Municípios de Interesse Turístico (MITs) e 59 Estâncias. “É um grande incentivo ao enorme potencial que temos para gerar novos fluxos de visitantes no Estado”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

Os investimentos em infraestrutura impulsionam novos fluxos de visitantes, gerando empregos e renda para a população local, além de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos mais de 50 setores ligados à atividade turística. Entre as obras de infraestrutura, destaque para os espaços de convivência em praças públicas, museus e espaços de cultura, restauros e vias de acesso a atrativos turísticos.

Além dos repasses, a Setur-SP mantém um programa de crédito turístico que acrescenta oportunidades de investimentos em infraestrutura, oferecendo R$ 4 bilhões em crédito em condições sob medida e consultoria gratuita para todos os tipos de investidores, dos pequenos aos grandes, do público ao privado.