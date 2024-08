Setur-SP divulga lista de municípios preparados para receber animais domésticos

O Estado de São Paulo é hoje o destino mais “pet friendly” do Brasil, com 110 meios de hospedagem e 150 atrativos turísticos em 60 municípios paulistas incorporados à segunda edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly, que será lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) no município de Socorro, nesta sexta-feira, dia 23.

A publicação inclui curiosidades como um templo budista pet friendly, em Cabreúva; o Parque de Aventura Manjolinho, em Socorro, com atividades radicais como raftings para humanos e pets, além quadriciclos para ambos; além de hospedagens como a Pousada Águas do Vale, em Atibaia, para famílias “híbridas”, com acomodações adaptadas e atrações compartilhadas, como cachoeiras e um lago natural, além de 33 km de trilhas.

O lançamento do guia virtual inaugura uma série de eventos de promoção do segmento “pet friendly”, com início neste fim de semana (23 e 24) na Região Turística Circuito das Águas Paulista, uma das mais amigáveis aos animais de estimação em todo o Estado de São Paulo. As atividades incluem capacitação e apoio de crédito a empreendedores do segmento, além da visita a pontos turísticos incluídos no guia, como o monumento da Fontana di Trevi, em Serra Negra; e trilhas tradicionais do município de Socorro, nos dias 24 e 25 de agosto (programação abaixo).

A busca online por meios de hospedagem e atrações pet friendly triplicou após a pandemia, segundo o maior site de buscas do Brasil, o Google. Estima-se que existam 167,6 milhões de pets no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, e que os serviços para pets movimentem mais de R$ 42 bilhões no país.

O guia foi elaborado a partir de respostas cadastradas pelos próprios empreendimentos que aceitam pets ou oferecem serviços para animais de estimação. A curadoria da Setur-SP estabeleceu critérios mínimos para integrar a publicação, como possuir área ou serviço para os animais e site para a consulta dos atrativos. Confira a programação Pet Friendly na Região Turística Circuito das Águas Paulista:

Sexta-feira 23 de agosto

. Evento de lançamento da 2ª edição do Guia Estado de São Paulo Destino Pet Friendly – das 14h às 17h, no Auditório do Centro Administrativo de Socorro

. Público: empresas participantes do Guia, setor público dos municípios, turistas e munícipes

. Apresentação da 2ª Edição do Guia, capacitação para empresas participantes e linhas de crédito para empreendimentos Pet Friendly

. Apresentação “Socorro Destino Pet Friendly”

Sábado, 24 de agosto

. 10 – Fontana di Trevi e City Tour em Serra Negra

. 14h – Rafting Dog em Socorro

. 17h – Pôr do sol e jantar na Pedra Bela Vista em Socorro

Domingo, 25 da agosto

. 10h – Cãominhada em Socorro

Local: Trilha do Parque da Cidade

Horário: 10h

Tempo de percurso: 1 hora Feira Permanente de Malhas e Mirante do Cristo (compra de suvenires e produtos de turismo rural)