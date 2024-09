Setur-SP desembarca em Roma para promover SP e ampliar o número de turistas italianos no Estado

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) participa, a partir do dia 10, de uma missão internacional na Itália, com o objetivo de promover os destinos do Estado em um dos países europeus que mais enviam turistas para o Estado. A 3ª etapa da série de roadshows Meu Destino é São Paulo acontece em Roma, com a capacitação de agentes e operadores de viagem e a divulgação dos destinos paulistas.

A iniciativa de promoção com empreendedores italianos, no dia 12, além de visitas estratégicas pelo país, é uma parceria da Setur-SP com o Visite São Paulo Convention Bureau e a Prefeitura Municipal de São Paulo, com o apoio da Embaixada do Brasil em Roma. “Será uma excelente oportunidade para gerar engajamento nos profissionais do setor e despertar o interesse pelos destinos paulistas”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

O Brasil é o destino da América Latina que mais recebeu viajantes da Itália (129,4 mil) no ano passado, segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. São Paulo foi o destino de mais de 55 mil turistas italianos, número que deve aumentar em até 50% este ano, de acordo a Embratur. O Brasil também está na mira dos viajantes italianos, segundo a Embratur. Um estudo realizado com turistas do país revelou que 76% dos italianos têm interesse em visitar o País.

A boa notícia é que São Paulo oferece ampla conectividade aérea: são 35 voos semanais e uma lista de desejos dos viajantes italianos que o Estado atende muito bem: clima ameno, destinos de sol e praia, atrativos culturas, de natureza, hospitalidade e gastronomia de qualidade.

Guia em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil

O legado italiano é marcante em diversos aspectos da sociedade brasileira, da gastronomia às tradições culturais. O Estado de São Paulo tem 13 milhões de pessoas descendentes de italianos, o que representa 32,5% da população paulista – e revela a forte presença da cultura italiana na região. Por ocasião do aniversário de 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, a Setur-SP lançou em fevereiro o guia “Turismo de Raízes – Cultura Italiana” (https://www.turismo.sp.gov.br/guia-de-turismo-de-raizes-cultura-italiana), uma publicação com atrativos turísticos, roteiros temáticos, opções gastronômicas, curiosidades e mais de 30 eventos, que destacam o legado dos imigrantes italianos em diversos municípios do estado. O guia promove festas tradicionais, como a da Achiropita, na capital paulista, que atrai mais de 30 mil pessoas por dia para o bairro do Bixiga; festivais como o Gastronômico e Cultural di San Gennaro, em Batatais, com comidas e danças típicas italianas; e museus como o Memorial do Imigrante Italiano Tuto Gasparini, em Vinhedo. A publicação também traz atrativos surpreendentes como os de Pedrinhas Paulista, com a Arena de Eventos Coliseu, que se assemelha ao famoso anfiteatro de Roma, palco de eventos culturais e sociais.

O guia “Turismo de Raízes – Cultura Italiana” tem o apoio institucional da Agência de Turismo da Itália (ENIT), do Consulado da Itália e da Secretaria Estadual de Negócios Internacionais.