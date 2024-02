Setur-SP celebra 150 anos da imigração italiana com ações em todo o Estado

A Secretaria de Turismo e Viagens de SP (Setur-SP) homenageia a comunidade ítalo-brasileira com a promoção de um concurso cultural e guia temático. A iniciativa consiste em incentivar os destinos a promoverem eventos e atividades diversas, além de decorações inspiradas na Itália. O guia reunirá os atrativos turísticos do estado, assim como eventos e festivais ligados a cultura italiana.

Para participar do concurso, o município deve compartilhar fotos em uma rede social e incluir as hashtags #150imigraçãoitaliana e #150immigrazioneitaliana na publicação, marcar o @turismoestadosp e @italyinsampa até o dia 27 de fevereiro. As melhores fotos e decorações serão avaliadas por uma comissão, que decidirá qual munícipio estampará a capa do guia temático.

Prédios iluminados

No dia da celebração dos 150 anos da imigração italiana – dia 21 de fevereiro -, a capital paulista ganhará cores da bandeira italiana, que serão projetadas nas fachadas de prédios públicos como, por exemplo, a Ponte Estaiada Otávio Frias de Oliveira; Viaduto do Chá; Pateo do Collegio; Biblioteca Mario de Andrade; Edifício Matarazzo; Monumento às Bandeiras; Museu da Imigração; Palácio dos Bandeirantes e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

A ação é uma parceria entre a Setur-SP, Secretaria de Turismo Municipal, Consulado da Itália, e as Secretarias de Negócios Internacionais e da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de SP.

Imigração Italiana

A chegada dos imigrantes italianos à São Paulo no século XIX foi um marco decisivo na construção do Estado brasileiro onde hoje vive o maior número de seus descendentes. Lembranças centenárias de famílias que desembarcaram com o sonho de construir um estado próspero, permanecem em antigas fábricas têxteis, como as de São Roque. Essas memórias também estão eternizadas na arquitetura de mais de 70 fazendas cafeeiras, como as de Bananal, que são tombadas.

A relação de proximidade também pode ser notada no intercâmbio de turistas entre Brasil e a Itália. De acordo com a Embratur, mais de 50 mil brasileiros partiram para destinos italianos no ano passado, e da Itália, vieram 129,4 mil visitantes no mesmo período. Desse total de italianos, mais de 55 mil vieram para São Paulo em 2023.