Setur-SP capacita estudantes para trabalhar em agências de viagem

A entrega de certificados para a 6ª turma do curso “Construindo o Futuro” aconteceu nesta quinta-feira, 5, na sede da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). O curso é uma iniciativa da Setur-SP e da Associação Brasileira de Agência de Viagens-SP (Abav-SP | Aviesp). Nesta edição, se formaram 14 alunos, que se unem aos mais de 50 já certificados em cursos piloto.

O objetivo é preparar os alunos selecionados para as práticas de agenciamento, aproximando o conhecimento teórico do dia a dia do mercado, atendendo a uma demanda crescente por trabalhadores do setor. As aulas, ministradas por empresas associadas à Abav-SP | Aviesp abordam todo o processo da venda de pacotes e a cadeia de fornecedores, como meios de hospedagem e transporte.

“O projeto é importante para a evolução do turismo no Estado, pois com o crescimento do segmento, precisamos cada vez mais de profissionais capacitados para atender bem o consumidor”, disse o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. O curso aconteceu de forma presencial, com carga horária de 42 horas e parceria com profissionais de empresas parceiras, como BeFly, Ciatur, Copastur, CVC Corp e Viajar Barato.

Matheus Ferreira, de 20 anos, é um dos alunos formados. “As aulas são muito dinâmicas, com conversação e atividades práticas”, disse. Rayane de Jesus Soares, de 24 anos, que também recebeu seu certificado, elogiou a qualidade dos professores. “Eles têm muita experiência de mercado e souberam trazer isso para a sala de aula”, afirmou.

“Acreditamos que um dos nossos papeis como associação é justamente contribuir com a formação de novos talentos. A Setur-SP abraçou o projeto e, juntos, já conseguimos colocar mais de 70 profissionais no mercado, sendo que 24% estão trabalhando em nossas agências associadas ou empresas parceiras”, afirma Bruno Waltrick, presidente da Abav-SP | Aviesp.

Academia do Turismo

O Construindo o Futuro é um curso piloto da Academia do Turismo, iniciativa da Setur-SP em parceria com outras secretarias estaduais, como a de Desenvolvimento e Planejamento, instituições de ensino como Senac, Centro Paula Souza, empresas do ramo do turismo e associações de classe. A missão é promover o conhecimento, o empreendedorismo e a inovação no setor de turismo.