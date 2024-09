Setur-SP aposta em destinos inclusivos para atrair viajantes sêniors

O turismo na longevidade está sendo um dos destaques do maior evento dedicado ao mercado sênior de viagens do país: a 6ª edição do Longevidade Expo Fórum, que acontece até terça-feira, 1, na capital. A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) divulga em seu estande o guia “Turismo da Maturidade no Estado de São Paulo”, com 70 destinos paulistas inclusivos vendidos por 60 agências e operadoras de viagem de SP; além de fazer atendimentos e promoção de regiões turísticas e do Trem Republicano, que liga Itu a Salto.

“Com qualidade de vida e independência financeira, viajar tem se tornado um hábito cada vez mais frequente entre o público de mais de 60 anos”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP. Os destinos turísticos para idosos estão entre os mais completos e visitados de São Paulo, como Águas de Lindoia, Socorro e Holambra. No espaço da Setur-SP também haverá degustação de cafés paulistas premiados.

Os idosos vão ultrapassar o grupo de jovens já em 2030, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – tornando-se o maior grupo de viajantes do Brasil. A geração prateada, como é chamada, viaja até três vezes por ano, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav-SP), por destinos nacionais – e consideram o turismo a melhor forma de aproveitar o tempo, segundo a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

O público com mais de 60 anos traz benefícios enormes para a cadeia do turismo. Eles tornam os atrativos e os meios de hospedagens mais inclusivos, além de contribuir para a qualificação dos profissionais do setor. Com pavilhões temáticos e interativos, a feira reúne produtos e serviços para profissionais e estabelecimentos ao turismo até 1º de outubro. Em cinco edições já realizadas, o evento já realizou 800 palestras e reuniu mais de 200 expositores.