Setores de turismo e lazer ampliam investimentos pós-pandemia em São Paulo 

A Região Metropolitana de São Paulo concentrou cerca de 78% dos investimentos anunciados entre janeiro de 2021 e junho de 2024 para os serviços de turismo e lazer (R$ 7,3 bilhões). As regiões administrativas de Campinas (R$ 818 mi) e de Barretos (R$ 533 mi) representaram outros 14%, vindo, a seguir, as RAs de Franca (R$ 200 mi), Marília, (R$ 200 mi), São José dos Campos (R$ 180 mi) e Sorocaba (R$ 180 mi).

Segundo dados da Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), divulgados pela Fundação Seade, houve avanço pós-pandemia. A comparação entre os períodos 2017-2020 e 2021-2024 (até junho) mostra que os recursos passaram de R$ 4,1 bilhões para R$ 9,5 bilhões. As inversões cresceram em quase todas as atividades, lideradas pela rede hoteleira, que concentrou cerca de metade do total apurado no período recente.

Os maiores investimentos anunciados referem-se a hotéis de luxo na capital paulista: Rosewood, na Avenida Paulista (R$ 1,5 bi); Faena, na região da Faria Lima (R$ 1 bi); e W São Paulo, na Vila Olímpia (R$ 600 mi). Outros destaques foram os resorts Thermas Water Park, em São Pedro (R$ 450 mi); Enjoy Solar das Águas Park, em Olímpia (R$ 435 mi); duas unidades Bendito Cacao, em Campos do Jordão e Águas de Lindóia (R$ 190 mi). Além do hotel Intercity, no Aeroporto de Guarulhos (R$ 130 mi).

Em esportes e recreação, os valores mais altos envolvem a construção de novos centros esportivos e culturais do Sesc em Franca, Marília, Limeira e São Paulo (R$ 1,2 bi); a instalação do Beyond The Club, na capital (R$ 1,1 bi); e a do Acqua Thermas Park, em Sorocaba (R$ 150 mi). Outros destaques: arena de shows e outros eventos no complexo Anhembi (R$ 1,5 bi); os parques urbanos concedidos Zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico, em São Paulo (R$ 369 mi); e o Parque Capivari, em Campos do Jordão (R$ 90 mi). Em agências de viagens, destaca-se a modernização da CVC (R$ 200 mi).