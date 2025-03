Setores da Bolsa para 2025: o que deixar no radar segundo especialista

O mercado de ações brasileiro enfrenta um cenário desafiador em 2025, caracterizado por incertezas políticas e econômicas que influenciam o comportamento dos investidores. Em uma recente entrevista ao BM&C NEWS, Enrico Cozzolino, responsável pela análise na Levante, abordou como a antecipação do cenário eleitoral e as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos têm provocado oscilações acentuadas na Bolsa brasileira, destacando setores que merecem atenção para mitigar a volatilidade.

Cozzolino enfatizou que a seleção de setores para investimento não deve se basear unicamente na avaliação de ativos considerados baratos. “A Bolsa brasileira não apresenta uma tendência clara há vários anos, o que torna arriscado investir apenas na expectativa de valorização de um setor específico”, declarou o analista.

A volatilidade é um aspecto crucial a ser considerado na gestão de portfólios. O especialista sugeriu que, em vez de manter uma visão fixa de longo prazo em um único setor, é mais eficaz monitorar continuamente as movimentações do mercado e identificar oportunidades que surgem em diferentes setores em momentos específicos. “Os ciclos de alta e baixa podem variar entre bancos, petróleo e varejo. A volatilidade pode gerar oportunidades valiosas, e é essencial não deixar essas movimentações passarem despercebidas”, ressaltou.

Um fator particularmente importante destacado por Cozzolino é o impacto das políticas comerciais norte-americanas. A possível imposição de tarifas pelo governo Trump poderá favorecer certos setores, como os frigoríficos, enquanto prejudica outros, dependendo da evolução das relações exteriores do Brasil.

Para o analista, essa conjuntura evidencia a importância de adotar uma estratégia bem fundamentada no mercado acionário. “É fundamental considerar o impacto das decisões diplomáticas e as mudanças nas normas internacionais. A diversificação da carteira e a vigilância sobre a volatilidade são primordiais para navegar neste ambiente repleto de incertezas”, afirmou.

Com as eleições de 2026 se aproximando, o mercado já começa a incorporar as implicações políticas no contexto econômico. Cozzolino observa que, apesar da tradicional percepção da Bolsa brasileira como um investimento voltado para o longo prazo, a abordagem para 2025 deve ser mais dinâmica, com foco nas flutuações do mercado para aproveitar oportunidades de curto prazo.

“O êxito no investimento no Brasil não reside apenas na escolha de setores com preços baixos, mas na habilidade de capitalizar sobre as oscilações do mercado. Essa flexibilidade será um diferencial importante para os investidores que buscam se posicionar estrategicamente nos próximos meses”, concluiu Cozzolino.