Setor produtivo conhece trabalho desenvolvido em laboratório do Mapa

Um grupo de 17 representantes do setor produtivo ligado ao agronegócio visitou na tarde desta terça-feira (20) o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA) de Campinas, vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os visitantes conheceram dois, dos oito laboratórios, e foram recebidos pelo coordenador Yuri Feltrin. O grupo integra o Comitê de Clientes da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (SFA-SP).

O comitê reúne 34 entidades representativas do agro, como associações e sindicatos. Ele foi restabelecido por portaria em agosto de 2021 e tem como presidente Fátima D’Elia, que representa a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos (Abiam). O comitê atua para trazer demandas do setor produtivo à Superintendência em São Paulo e ajudar a formatar propostas de soluções.

O superintendente Guilherme Campos abriu a reunião no LFDA agradecendo a presença dos integrantes, em nome do ministro Carlos Fávaro, e destacando a importância de manter o canal permanente de diálogo com o setor produtivo. “A presença de vocês é muito importante, trazendo demandas e ajudando o Mapa a repassar informações relevantes aos associados”, afirmou.

No LFDA de Campinas são realizadas as análises fiscais de qualidade de alimentos, de insumos agropecuários e diagnósticos sanitários, como o da gripe aviária por exemplo. Trata-se de um laboratório com extrema biossegurança, capaz de manipular vírus de alta patogenicidade.

O laboratório atende às normas internacionais para acreditação, que envolvem escolha de métodos apropriados, instalações e equipamentos adequados, validação do método e estimativa da incerteza de medição, garantia da qualidade do teste e capacitação frequente de pessoal.

“Muitas vezes as pessoas não têm ideia do quanto de controle e fiscalização existem em um simples café da manhã”, disse Yuri, referindo-se ao trabalho de proteção da saúde pública desenvolvido no local para a garantia de alimentos seguros à população.

Segundo ele, o LFDA conta com 180 servidores e terceirizados nas unidades de Campinas e Jundiaí. O superintendente substituto, Danilo Tadashi Kamimura, e a chefe do Serviço Técnico Laboratorial, Maria de Fátima Martins Pinhel, acompanharam a visita.