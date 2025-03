Setor da construção civil lança campanha contra violência sexual infantil

A campanha “Mãos que Constroem, Protegem: Construção Civil Enfrentando a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”, uma parceria entre SindusCon-SP, Instituto Liberta, Seconci-SP, Abrainc, CBIC, Feticom-SP, Secovi-SP e Sintracon-SP, teve início nesta quinta-feira (14/03) na capital paulista e no interior do estado.

O objetivo da iniciativa é sensibilizar os trabalhadores da construção civil sobre a necessidade de identificar, prevenir e denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, promovendo a conscientização e a proteção dos direitos infantojuvenis.

No primeiro dia da mobilização, mais de 200 trabalhadores de uma obra no bairro de Perdizes (SP) e de Bauru receberam orientações de técnicos do Programa SindusCon-SP de Segurança (PSS). Durante o ano de 2025, esses profissionais visitarão diversos canteiros de obras no estado de São Paulo, levando palestras, materiais educativos e treinamentos sobre o tema.

Lançamento institucional e adesão de empresas

O evento de lançamento ocorreu na sede do SindusCon-SP, na quinta-feira (13/03), reunindo representantes do setor da construção civil. Entre os presentes, estavam Yorki Estefan, presidente da entidade, e Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta. Ambos destacaram a importância da ação pioneira e do engajamento das empresas na luta contra essa grave violação dos direitos humanos.

Durante a solenidade, 27 empresas aderiram à campanha, comprometendo-se a reforçar ações de prevenção e conscientização. Além dos trabalhadores nos canteiros de obras, funcionários dos escritórios das construtoras participantes terão acesso à “Trilha de Conhecimento”, chamada “Saber Liberta”, que inclui seis videoaulas produzidas pelo Instituto Liberta sobre a proteção de crianças e adolescentes.

A campanha representa um passo essencial na conscientização e educação do setor da construção civil, criando uma rede de proteção efetiva e promovendo um impacto positivo para toda a sociedade.

Mais informações sobre a campanha: bit.ly/maosqueconstroemprotegem