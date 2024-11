Setor da construção civil investe em soluções para se tornar mais sustentável

Devidamente alinhado com o cenário atual, onde a preservação ambiental se impõe como uma demanda cada vez mais necessária e urgente, o mercado imobiliário está fazendo a sua parte e tem se transformado para ser referência em sustentabilidade. Para isso, empresas que atuam no segmento investem em uma série de inciativas, que vão desde o desenvolvimento do projeto em si, até a rotina no canteiro de obras. Com sede em Ribeirão Preto e presente em mais de 20 cidades, com foco nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a Perplan está cada vez mais aprimorando esse conceito em sua realidade.



“A sustentabilidade é um dos pontos que norteiam o nosso trabalho. Nos empreendimentos, ela está presente de diferentes formas, incluindo tecnologias, técnicas e materiais específicos, selecionados de acordo com as características de cada praça e produto. Podemos citar o Seiva Vila Harmonia, em Araraquara, como exemplo. Com o conceito ‘Double View’, que traz a opção de unidades com duas varandas, ele possui um layout estratégico que favorece a iluminação e a ventilação natural”, comenta Sâmia Canuto, Gerente de Projetos.



Nos canteiros de obras, além de reuniões semanais com os colaboradores, para orientá-los sobre a importância do uso consciente dos recursos, como água e energia, a empresa implementou um método de monitoramento de consumo por meio de indicadores baseados na relação entre o número de trabalhadores no local e a metragem construída. “Sempre que possível, também investimos em um sistema de energia solar fotovoltaico, com fonte limpa e renovável. Estamos atentos, acompanhando os movimentos, prontos para revisar os processos executivos e adotar mudanças – se necessário – em busca de otimização e eficiência”, acrescenta Jefferson Batista de Lima, Coordenador de Qualidade da Perplan.



Gerenciamento de resíduos



Um dos maiores desafios do setor é o gerenciamento de resíduos. Segundo a última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), o país gera, anualmente, uma média de 45 mil toneladas de resíduos de construção civil e demolição (RCD).



“A Perplan trabalha com afinco para encontrar soluções eficientes e já tivemos algumas conquistas nesse sentido. Estudamos a paginação dos revestimentos, das sancas e do gesso, analisando tamanhos e cortes para aproveitar ao máximo os materiais e, assim, evitar o desperdício. Em alguns casos, usamos também o gesso projetado, que reduz a perda em cerca de 70%”, completa Lima.



Todo caminhão e/ou caçamba de resíduo que sai de uma obra Perplan é monitorado e controlado. O descarte é feito em aterro licenciado, com emissão de Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento que assegura a destinação correta dos entulhos. “São pequenas medidas que, feitas em conjunto e sistematicamente, agregam valor aos nossos produtos e à nossa marca, fazendo a diferença na construção de um futuro melhor”, finaliza Murilo Paes, diretor de Engenharia.



Outra inovação que tem contribuído para mitigar os danos é o “My Perplan”, serviço de personalização das unidades disponibilizado pela empresa no período de obras. “O cliente pode escolher opções de revestimentos de piso e parede, louças, metais e bancadas em kits elaborados, criteriosamente, pelos arquitetos da Perplan. Isso possibilita uma identificação maior entre o morador e o espaço, dispensando a necessidade de reformas após a entrega das chaves e, consequentemente, minimizando o impacto ambiental do setor”, aponta Sâmia.



Sobre a Perplan



A Perplan completou 24 anos de história. Sediada em Ribeirão Preto e atuando em mais de 20 cidades, com foco nos estados de São Paulo e Minas Gerais, construiu um portfólio sólido e diversificado, totalizando mais de 40 empreendimentos lançados, mais de 7 mil unidades entregues e 6 milhões de m² de áreas urbanizadas.