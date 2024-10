Setor alimentício: número de vagas de emprego oferecidas pelos PATs cresce 21% em 2024

Com uma ampla cadeia produtiva que vai da agricultura à indústria e chega ao comércio, o setor alimentício tem grande importância na economia paulista. Para atender a demanda deste mercado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) possui cursos de qualificação gratuitos, linhas de microcrédito para empreendedores e reúne vagas de emprego no segmento.

Entre janeiro e setembro de 2024, houve um crescimento de 21% nas vagas de emprego do setor de alimentos oferecidas pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram disponibilizadas 22,4 mil vagas, comparadas às 18,5 mil em 2023. Os principais cargos ofertados este ano foram, respectivamente: auxiliar nos serviços de alimentação (6,5 mil vagas); atendente de lanchonete (5,6 mil); abatedor (1,9 mil); cozinheiro geral (1,7 mil); e garçom (1 mil).

Há poucos meses, Luciene Aparecida dos Santos, de 39 anos, viúva e mãe de três filhos, realizou o sonho de voltar a trabalhar com carteira assinada após quase dois anos do seu último emprego formal. “Tenho formação como técnica de enfermagem, mas optei por seguir carreira na culinária e consegui um encaminhamento profissional através do PAT. É uma área muito gostosa e que vale a pena investir”, declara a cozinheira, que conquistou a oportunidade por meio do PAT Lorena, no Vale do Paraíba.

Atualmente, os PATs contam com mais de 1,8 mil oportunidades de emprego disponíveis no ramo. Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats.

Microcrédito para pequenos comerciantes

Para contribuir com a abertura e fortalecer o crescimento do setor, a pasta possui linhas de microcrédito produtivo para pequenos negócios por meio do Banco do Povo Paulista (BPP). Desde o início da gestão, o BPP liberou R$ 93,8 milhões em 5,8 mil operações para micro e pequenos empreendedores, formais ou informais, de diversos segmentos do ramo alimentício, seja do setor do comércio, serviços ou indústria.

“Já solicitei crédito no Banco do Povo duas vezes e usei o dinheiro para comprar equipamentos que me ajudaram a produzir cinco vezes mais rápido, então ganhei tempo para cuidar das outras áreas do meu negócio, dobrando o faturamento”, conta o empreendedor Guilherme Torres, de 32 anos, que abriu uma fábrica de pão de queijo em de São José dos Campos.

Com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o BPP oferece condições facilitadas em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro. Tais recursos podem ser utilizados para capital de giro, investimento fixo ou misto, como a aquisição de mercadorias em geral,​ matérias-primas, máquinas e equipamentos​.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

Qualificação profissional

A pasta conta ainda com o Qualifica SP, programa que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para residentes que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho, ou que desejam empreender.

A modalidade Novo Emprego conta com diversos cursos voltados para a produção alimentícia, como culinária básica, confeitaria, fabricação de pizzas e salgados, e panificação. Para conferir as ofertas disponíveis, acesse o site www.qualificasp.sp.gov.br.