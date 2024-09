Setembro Vermelho: InCor destaca que cuidar do estilo de vida é essencial para o coração

O mês de setembro é marcado pelo “Setembro Vermelho”, uma campanha essencial que visa conscientizar a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares, a principal causa de mortes no Brasil. Durante este mês, o Instituto do Coração – InCor HCFMUSP, intensifica suas ações de prevenção, destacando a importância de hábitos saudáveis para a proteção do coração.

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e do Ministério da Saúde revelam números preocupantes: as doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 30% das mortes no Brasil. Um número que poderia ser significativamente reduzido com a adoção de medidas preventivas.

A campanha do InCor neste Setembro Vermelho enfatiza que a soma de uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios físicos, a eliminação de hábitos nocivos, como o tabagismo e o consumo excessivo de alimentos gordurosos e industrializados, são essenciais para uma vida mais saudável e para a prevenção de doenças cardíacas.

Cada pessoa possui um perfil único de risco cardiovascular, que pode incluir fatores como pressão arterial alta, níveis elevados de colesterol, diabetes, histórico familiar de doenças cardíacas, tabagismo, sedentarismo e obesidade. “Identificar esses riscos é fundamental para adotar medidas preventivas e iniciar tratamentos que possam proteger o coração de complicações graves”, explica o Prof. Dr. Roberto Kalil, presidente do Conselho Diretor Instituto do Coração – InCor HCFMUSP.

A hipertensão arterial, por exemplo, é conhecida como uma “doença silenciosa”, pois muitas vezes não apresenta sintomas visíveis. Monitorar a pressão arterial regularmente é uma forma eficaz de detectar precocemente a hipertensão e iniciar o tratamento adequado para evitar complicações, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC).

Da mesma forma, o colesterol alto pode passar despercebido, mas é um dos principais responsáveis pela formação de placas de gorduras, que podem levar a infartos e AVCs. Exames de sangue regulares são essenciais para identificar níveis elevados de colesterol e a adoção de uma dieta balanceada.

O diabetes é outro fator de risco significativo, e manter os níveis de glicose sob controle é crucial para evitar danos aos vasos sanguíneos que podem afetar o coração. Um acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar esses níveis e tomar as medidas necessárias para minimizar os riscos.

Manter consultas médicas regulares é uma estratégia vital para acompanhar todos esses fatores de risco e garantir a saúde do coração. Como destaca o Prof. Dr. Roberto Kalil, “Cuidar do coração é um ato de amor próprio e também para com aqueles que nos rodeiam. A prevenção é o melhor remédio, e a mudança de hábitos hoje pode salvar vidas amanhã.”

Neste Setembro Vermelho, a mensagem é clara: cuide do seu coração. Adote hábitos saudáveis, faça check-ups regulares e esteja atento aos sinais que o seu corpo dá. A prevenção é a melhor forma de garantir uma vida longa e saudável.

Estações de Saúde no Shopping Center 3 na Av. Paulista

O Shopping Center 3, localizado na Av. Paulista, será palco de uma série de atividades promovidas Instituto do Coração. Profissionais da instituição estarão disponíveis para orientar o público sobre cuidados essenciais com a saúde, com foco especial na prevenção de doenças cardiovasculares. Além de receber orientação médica gratuita, os visitantes poderão participar de ações interativas voltadas para a adoção de hábitos saudáveis.

O objetivo do InCor é conscientizar a população sobre a importância de tomar medidas simples que podem prevenir doenças graves e salvar vidas. Uma das principais recomendações é conhecer os fatores de risco individuais, como pressão alta, colesterol elevado, diabetes e histórico familiar de doenças cardíacas. Manter o acompanhamento médico regular e adotar um estilo de vida saudável, que inclui alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e controle do estresse, são passos fundamentais para fortalecer o corpo e prevenir problemas cardíacos.

Essas ações educativas visam mostrar que cuidar da saúde cardiovascular é uma responsabilidade diária e acessível, com mudanças que podem ser feitas no dia a dia para garantir uma vida mais longa e saudável.

Confira a agenda:

23 de setembro – RCP (Reanimação Cardiopulmonar)

Dr. Sérgio Timerman – 12h30 às 14h30

Os participantes poderão realizar um mini-treinamento com a equipe do Dr. Sérgio Timerman, aprendendo técnicas em RPC – ressuscitação cardiopulmonar – onde as pessoas poderão aprender a praticar em manequins infláveis a forma correta de realizar a massagem cardíaca, com orientação de instrutores do InCor.

24 de setembro – Fatores de Risco

Dr. Luíz Bortolotto – 12h30 às 14h30

A equipe da Unidade de Hipertensão, composta por enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos, oferecerá atendimento para aferição de pressão, assistência social, medida de peso, altura, circunferência abdominal e apoio psicológico.

25 de setembro – Tabagismo

Dra. Jaqueline Scholz – 12h30 às 14h30

A equipe de Tabagismo estará disponível para esclarecer os danos causados pelo tabagismo. Além disso, será oferecida a medição do nível de monóxido de carbono dos participantes.

26 de setembro – Hipercol Brasil e CardioGen

Dra. Cinthia Elim Jannes – 12h30 às 14h30

A Dra. Cinthia explicará sobre hipercolesterolemia familiar (HF), uma condição genética que dificulta a eliminação do colesterol ruim pelo organismo, um dos principais fatores conhecidos para o aumento de doenças cardiovasculares. Durante a ação, haverá dosagem gratuita para mapear casos de colesterol entre a população. O acúmulo do colesterol ruim pode formar placas nas paredes das artérias, restringindo a passagem do sangue, e assim aumentando o risco infarto e derrame principalmente entre jovens.