Setembro Verde: ARTESP e concessionárias apoiam mês de incentivo à doação de órgãos

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, em conjunto com as concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias, está incentivando a campanha “Setembro Verde”, que visa incentivar a doação de órgãos. Ao longo de mais de 11 mil quilômetros de malha concedida, serão exibidos nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) a seguinte mensagem:

Doe Órgãos

Salve Vidas!

@DEIXEVIVO

Seja um doador, avise sua família – deixevivo.org

“Os PMVs são grandes aliados para manter os motoristas que cruzam as rodovias sempre informados, principalmente, em campanhas tão importantes como o Setembro Verde, que busca a conscientização e o incentivo à doação de órgãos no país, atitude que pode salvar muitas vidas”, comenta Laércio Simões, diretor-geral interino da Agência.

Essa iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Deixe Vivo e a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse ato.

A ARTESP, em parceria com a ONG Deixe Vivo e a concessionária SPMar, realizará ações de conscientização para os usuários das rodovias, bem como uma palestra para os funcionários da Agência para sanar dúvidas a respeito da doação. Durante as ações, voluntários da ONG distribuirão cartões simbólicos de “sou doador de órgãos” , fitas com a mensagem “Doe órgãos, Salve Vidas” e adesivos com as mensagens , “Setembo Verde”, “Doe órgão , Salve Vidas” “Minha história Inspira” e “Deixe Vivo”.

Confira o cronograma das atividades:

23/09 – A partir das 9h, acontecerá aferição de pressão, medição de glicose e conscientização com usuários do Rodoanel Mário Covas (SP-021), na base 3 de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) – km 102 em Suzano.

25/09 – das 10h às 12h será realizada uma palestra em formato híbrido sobre a importância da doação de órgãos e como a atuação da ONG para fomentar essa prática.

Além das mensagens nos painéis eletrônicos e das atividades com o usuário, as cabines de pedágio das praças exibirão material publicitário do Setembro Verde, destacando que mais de 72 mil pessoas no Brasil aguardam por um transplante.

Sobre o Instituto Deixe Vivo

O Instituto Deixe Vivo nasceu em 2017 a partir do inconformismo de Giovanna Fiori, presidente do instituto, ao tomar conhecimento da longa lista de espera para transplantes enquanto estava em tratamento de hemodiálise. A indignação deu origem à ideia do #deixevivo, inicialmente um perfil nas redes sociais criado para compartilhar o dia a dia de uma paciente renal crônica à espera do tão sonhado transplante.

“A doação de órgãos não apenas restabelece a função de um órgão ou tecido doente, mas também devolve dignidade e autonomia às pessoas que aguardam por um transplante”, afirma Giovanna Fiori.

O projeto ganhou grande visibilidade em 2019 e 2020, e em 2021 evoluiu para um coletivo denominado REDE #deixevivo. Com o fortalecimento da rede, nasceu uma Organização da Sociedade Civil (OSC), cuja missão, visão, valores e propósitos estão alinhados com os objetivos de promover a conscientização sobre a doação de órgãos e apoiar pacientes que aguardam transplante.

Em abril de 2024, foi celebrado dois anos do Instituto Deixe Vivo. Atualmente, o Instituto é composto por três fundadoras e voluntárias dedicadas: Giovanna Fiori, fundadora e presidente; Mayara Fernandes, fundadora e responsável pela área criativa; e Olga Schekiera, fundadora e diretora financeira. Além disso, contamos com voluntárias que nos auxiliam em ações de saúde e acolhimento, e mantemos parcerias com outras instituições congêneres, para ampliar o alcance de nossa missão.

As três fundadoras são transplantadas renais, trazendo uma experiência pessoal e profunda para a causa que defendem. Giovanna foi transplantada em maio de 2017, recebendo um rim de um doador falecido. Mayara foi transplantada em outubro de 2022, tendo sua mãe como doadora. Olga passou por dois transplantes renais: o primeiro em 1989, com doação de sua irmã, e o segundo em 2019, com doador falecido.

Incentivo à Doação de Órgãos

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, motivou a escolha deste mês para promover a causa. A cor verde foi escolhida para representar a campanha, simbolizando saúde, esperança e liberdade.

No País não há necessidade de documentar a intenção de doação, desta forma, é necessário ressaltar aos familiares sobre a intenção de ser um doador de órgãos. Demais informações podem ser obtidas por meio do portal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO).