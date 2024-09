Setembro Amarelo traz conscientização e diálogo sobre a saúde mental

Setembro marca o período dedicado à conscientização sobre a saúde mental no Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o país registra uma das maiores taxas de problemas relacionados ao bem-estar psicológico. Uma das razões que podem levar a pessoa a desenvolver depressão severa ou doenças mentais é a dor do luto. Passar pela despedida de um ente querido merece atenção e, muitas vezes, tratamento.

Pensando nisso, a OSSEL Assistência (Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto), há 36 anos no mercado atuando no segmento funerário, dá voz ao projeto Mãos que Acolhem, que completou um ano em março. Realizado em parceria com Instituto Soul Laço, especialista em terapias, saúde e psicanálise, o encontro acontece uma vez por mês, gratuitamente, à associados e não associados, no espaço da OSSEL Assistência (Avenida Goiás, 459, bairro Santo Antônio, em São Caetano – Região Metropolitana de São Paulo), às 19h30.

O objetivo é falar sobre o luto, a fim de levar acolhimento e abrangência a quem se encaixa neste processo, seja ele mais recente ou mesmo distante, afinal de contas, aceitar a partida de um ente querido faz parte de um processo doloroso e que leva tempo.

De acordo com Natalia Diniz, psicóloga e responsável por criar o projeto Mãos que Acolhem, o projeto vem conquistando e aliviando os corações de quem passa pela dor da despedida. “A OSSEL é uma empresa de excelência no que faz e que tem como responsabilidade cuidar das pessoas também no âmbito emocional. O encontro mensal é um bálsamo para que as pessoas tenham voz e aliviem a saudade e tantas outras emoções. É um convite para quem é associado à OSSEL e para aqueles que não fazem parte da nossa grande família, também. O intuito é agregar, ajudar, estender a mão. Essas pessoas não estão sozinhas. Cuidamos de quem fica, principalmente. E este acolhimento é extremamente importante e necessário, e, acima de tudo, humano”, diz a diretora.

Também neste mês, no dia 24 de setembro, a Ossel marca presença, como patrocinadora, no evento Saúde Mental – A Sexualidade e o Impacto na Longevidade, em parceria com grupo Made 6, na Estação Jardim – do Baby Beef Jardim. A empresa participa com o projeto Mãos Que Acolhem neste encontro que reúne mais de 100 mulheres para palestra, bingo solidário e apresentação musical.

Até o fim do mês, a OSSEL Assistência também traz o tema para os colaboradores, com roda de conversas e fábulas, buscando a conscientização, além de uma quick massage aos funcionários, proporcionando momentos de bem-estar e relaxamento. “Esse é o terceiro ano que fazemos essa ação, de oferecer massagens rápidas, mas efetivas, no intuito de cuidar da saúde mental e corporal de quem faz parte da família OSSEL”, avalia Luciana Patara, diretora de marketing da empresa.

Outro diferencial que busca trazer conforto emocional às pessoas enlutadas são os cães Simba e Nala, filhotes de Golden Retriever, que atuam nas operações do ABC Paulista e em Sorocaba. A dupla são ‘cãolaboradores’ da OSSEL Assistência tem como missão, além de visitar os colaboradores da OSSEL, portam mensagens de consolo e acolhimento dentro dos velórios, prática feita em alguns países, mas pouco difundida no Brasil.

DADOS – De acordo com o Ministério da Saúde, anualmente, mais de 700 mil pessoas perdem a vida no Brasil em decorrência de situações ligadas ao sofrimento mental – o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Por essa razão, a campanha Setembro Amarelo tem ganhado força no Brasil, com a colaboração de diferentes instituições públicas e privadas. A Central de Atendimento à Vida, disponível 24 horas pelo número 188, é uma das formas de auxílio oferecidas pelo governo para quem precisa de orientação. Ainda segundo o Ministério da Saúde, esse canal realizou mais de 3 milhões de atendimentos nos últimos três anos.