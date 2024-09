Setembro Amarelo: Sete maneiras de melhorar sua saúde mental dentro de casa

Em tempos de rotina corrida e desafios emocionais crescentes, cuidar da saúde mental é essencial, mesmo dentro de casa. Além das tradicionais consultas com profissionais da área, existem diversas formas simples de promover o bem-estar mental no conforto do lar. Além disso, durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, é importante lembrar que pequenas ações podem fazer a diferença no bem-estar mental.

Sávio Arruda, fundador da Serena, uma startup que utiliza Inteligência Artificial (IA) para oferecer suporte emocional via WhatsApp, compartilha sete maneiras de melhorar a saúde mental sem sair de casa. Confira: