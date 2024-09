Setembro Amarelo movimenta Etecs e Fatecs com ações de saúde mental

Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, assunto que preocupa jovens, pais e educadores. Nas Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS), o mês de setembro será dedicado a atividades voltadas à saúde mental, em um esforço coordenado para gerar visibilidade, acolhimento e apoio a toda comunidade escolar.

Entre as ações, a Gestão Participativa do CPS convidou quatro especialistas para abordar conteúdos relacionados ao tema em vídeos disponibilizados no YouTube. Os assuntos são Prevenção ao Suicídio (2); Luto, entender mais amplamente (9); Importância da relação familiar na prevenção ao suicídio (16); e Vamos falar sobre burnout? (23).

Programação das Etecs

Etec Renato Cordeiro, de Birigui – realiza na sexta-feira (13), uma aula sobre conscientização e saúde mental, com a participação da Liga de Psiquiatria da Universidade Unisalesiano. Balões amarelos com mensagens de empatia e cuidado também serão colocados pelos alunos do curso de Enfermagem.

Etec Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, de Cachoeira Paulista – promove os Encontros sobre Valorização da Vida, com rodas de conversa entre alunos do ensino médio, dos módulos e professores, fornecendo informações sobre onde encontrar ajuda e maior conscientização sobre o tema.

Etec Prof. Armando José Farinazzo, de Fernandópolis – a valorização da vida tem como tema Não te julgo, te ajudo, com palestras motivacionais em diversos horários. A programação inclui ainda um workshop de música, com objetivo de despertar o controle da ansiedade, dinâmicas com fones de ouvido, mensagens na árvore da vida e entrega de brindes.

Etec Antônio Junqueira da Veiga, de Igarapava – promove uma palestra sobre valorização da vida com o psicólogo Leonardo Bonome, na quarta-feira (10), no auditório. Além disso, o jardim da Etec está iluminado com luzes amarelas ao longo do mês para reforçar a conscientização.

Etec João Maria Stevanatto, de Itapira – promove a série de Ações em Prol da Vida e Inclusão Social durante todo o mês de setembro. Com objetivo de sensibilizar a comunidade sobre os direitos das pessoas com deficiência, a Etec promove ações para garantir uma sociedade mais acessível e igualitária, fomentando o respeito a igualdade de oportunidades. No dia 25 de setembro, a escola promove debates e oficinas sobre saúde, bem-estar e prevenção de doenças.

Etec Padre José Nunes Dias, de Monte Aprazível – realiza rodas de conversa, palestras, exibição de filmes, distribuição de mensagens motivacionais e lacinhos amarelos. A escola também promove uma mostra de cinema com o filme Verônica Decide Morrer, seguido de discussões sobre saúde mental.

Etec de Monte Mor – programou rodas de conversa e atividades pedagógicas com o grêmio estudantil, incluindo montagem de painéis informativos sobre o Setembro Amarelo.

Etec José Carlos Seno Jr., de Olímpia – terá palestras sobre valorização da vida, com transmissão via YouTube, e cartazes de conscientização no mural da escola. O grupo de teatro Borogodó apresenta na terça-feira (17), na Casa da Cultura da cidade, uma peça com os temas combate ao bullying e ao suicídio, destacando a luta interna e a busca por esperança, com entrada gratuita para a comunidade escolar.

Etec Júlio de Mesquita, de Santo André – organiza a Trilha da Acolhida, que inclui a sensibilização para a temática de combate ao suicídio, redes de apoio emocional e rodas de conversa. O ponto alto será no dia 26, com uma programação que inclui palestras, oficinas e apresentações de alunos.

Etec Paulino Botelho, de São Carlos – realiza um evento no dia 24, iniciando com a modelagem em biscuit da obra A Casa Amarela, de Vincent Van Gogh. A ferramenta simbólica para a campanha Setembro Amarelo visa promover a conscientização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. O evento seguirá com explicações sobre a importância da relação familiar, dinâmicas de reflexão individual e em grupo, bem como a criação do mural Se precisar, peça ajuda: promovendo a saúde mental e o apoio mútuo. Palestras ministradas por psicólogos também fazem parte da programação.

Etec Gustavo Teixeira, de São Pedro – promove palestras voltadas ao público jovem com os temas: Os danos do cigarro eletrônico (11); Cuidando da mente para cuidar da vida (18); e a peça de teatro Frida, esse cadáver ainda vive (20).

Etec de São Roque – atividades incluem uma intervenção chamada Correio da Gratidão, onde alunos escreverão cartas para pessoas importantes em suas vidas, além de rodas de conversa, oficinas e um mural cooperativo sobre saúde mental.

Etec Fernando Prestes, de Sorocaba – alunos do terceiro ano do Ensino Médio integrado ao Técnico em Recursos Humanos estão encarregados da confecção de cartazes, enquanto o segundo ano de Eventos organiza um sarau para promover a conscientização sobre o tema, por meio de apresentações artísticas e culturais. Na classe descentralizada na Escola Estadual João Clímaco, os alunos do primeiro módulo do curso Técnico em Recursos Humanos confeccionaram painéis e promovem visitas às salas de aula para transmitir uma mensagem sobre a importância do Setembro Amarelo.

Destaques na Capital

Etec Martin Luther King, no bairro do Tatuapé – preparou uma programação com palestras e oficinas, abordando temas como qualidade de vida, voluntariado, e distúrbios psicológicos contemporâneos. Organizada por alunos e professores, a programação ocorre entre os dias 3 e 12 de setembro, com participação de diversos cursos.

Etec Carlos de Campos, no bairro do Brás – haverá palestra sobre a importância do cuidado da saúde mental, incluindo estratégias de cuidado e superação. Focada nos alunos, familiares e comunidade, a unidade oferece dinâmicas lúdicas, filmes de curta-metragem, rodas de conversa dirigidas, atendimento e acolhimento individualizado quando necessário. A programação inclui ainda a apresentação do ballet clássico In pluribus, unum, da coreógrafa Hellen Tashiro, com as bailarinas da Cia. Espaço Clássico São Paulo.

Programação das Fatecs

Fatec Baixada Santista Rubens Lara – o Centro de Línguas promove ações de recepção, acolhimento e motivação para funcionários, professores e estudantes, com distribuição de frases motivacionais na entrada principal da faculdade. Nesta terça-feira (10), a unidade oferece a palestra Apoio Emocional e Prevenção ao Suicídio, conduzida por um voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), a convite do professor Marcos Prandi.

Fatec Botucatu – o Setembro Amarelo será lembrado com publicação de material educativo nas redes sociais e murais físicos sobre prevenção ao suicídio. A faculdade gravará um episódio especial de seu podcast com um profissional de saúde mental sobre o tema, que ficará disponível no YouTube.

Fatec Catanduva – realiza o projeto Vibrações, que oferece plantão de atendimento com psicólogos voluntários. As sessões ocorrem às segundas-feiras e estão abertas a alunos, servidores e professores. O projeto visa criar um espaço de reflexão e cuidado, abordando temas variados relacionados à saúde mental e bem-estar.

Fatec Jacareí – Prof. Francisco de Moura – a comunidade escolar tem encontro marcado na quinta-feira (12), às 20 horas, com os psicólogos Érico Pagotto, Laís Marques e Mariana Padilha, no auditório da unidade. O foco está em aumentar a conscientização e promover uma discussão sobre saúde mental.

Fatec Sorocaba – José Crespo Gonzales – a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) lidera uma campanha de conscientização, que inclui distribuição de folders, envio de e-mails, mensagens por aplicativos e laços amarelos. A instituição busca sensibilizar alunos e funcionários sobre a importância da prevenção ao suicídio.