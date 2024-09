Setembro Amarelo: como a prática de exercícios físicos pode prevenir o suicídio?

Manter uma rotina de treinos faz bem não apenas para o corpo, mas é também uma ferramenta essencial para quem sofre com questões de saúde mental, com diversos benefícios que podem ajudar no controle das emoções. Setembro é marcado pela campanha brasileira de prevenção ao suicídio e para médica do esporte Clarissa Rios, diretora técnica DoctorFit, franquia de estúdios de treinamento personalizado, praticar exercícios faz parte do processo de recuperação das pessoas que enfrentam problemas como depressão e ansiedade.

Um estudo publicado na Journal of Affective Disorders indicou que a atividade física regular está associada à redução dos sintomas de depressão e ansiedade, fatores de risco que podem levar uma pessoa ao suicídio. Os autores sugerem que os exercícios atuam como uma intervenção preventiva e fazem parte do tratamento dessas condições de saúde. Confira sete principais benefícios:

Melhora da saúde mental

Praticar regularmente atividades físicas pode liberar endorfinas e serotonina, neurotransmissores que promovem sensações de bem-estar e felicidade no organismo. Esses efeitos podem ajudar a reduzir sintomas de depressão e ansiedade, que estão frequentemente associados ao risco de suicídio.

Redução do estresse

“Pessoas que praticam atividades físicas apresentam menores níveis de estresse. Essa é uma forma excelente de liberar tensões acumuladas e reduzir os níveis de cortisol e outras substâncias produzidas nesses momentos de tensão. Manter o corpo em movimento vai ajudar a aliviar a sobrecarga emocional que pode levar ao desenvolvimento de pensamentos de desvalia e tristeza, que podem evoluir para pensamentos suicidas”, alerta a médica do esporte Clarissa Rios.

Melhora da autoestima

A forma como a pessoa se enxerga e a melhora da autoestima também é outro benefício que a atividade física proporciona. “Sensações de conquista e progresso, como correr mais rápido, levantar mais peso, ter mais habilidades em um esporte, pode dar um senso de controle e propósito, fatores importantes para a prevenção do suicídio”, diz a diretora técnica da DoctorFit.

Criação de rotina

Criar uma rotina saudável e hábitos melhores pode ser benéfico para pessoas que lutam com pensamentos suicidas. A estrutura diária e o comprometimento com um objetivo positivo podem oferecer uma sensação de estabilidade.

Melhora nas conexões

Diversos esportes e atividades físicas são realizados em grupos ou equipes, o que facilita em fazer novas amizades, criar vínculos e gerar uma sensação de pertencimento. Ter uma rede de apoio é crucial para pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.

Combate ao isolamento

Querer se isolar é característico de pessoas com pensamentos suicidas. A prática de atividades físicas, principalmente em ambientes sociais, pode ajudar a combater esse isolamento.

Melhora no sono

Pessoas que sofrem de problemas emocionais costumam ter muitas queixas de insônia. Um sono adequado pode melhorar o humor e o bem-estar mental e os padrões de sono também podem ser normalizados com as atividades físicas.

“O exercício físico é uma ferramenta poderosa na promoção da saúde mental, mas ele deve ser combinado com outros métodos de prevenção, como uma boa rede de apoio que inclui família, tratamento psicológico e acompanhamento médico, especialmente para pessoas com depressão severa ou risco iminente de suicídio”, alerta Clarissa.