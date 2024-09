Setembro amarelo: a contribuição das empresas na prevenção e no cuidado

No Brasil, é nítido que vivemos uma epidemia de transtornos mentais, algo que já era um pouco esperado para o período pós-pandemia, e que vem se concretizando agora, quando temos um aumento de casos de transtornos de ansiedade e depressão e até mesmo de suicídios. Sabemos que, geralmente, o suicídio é multifatorial, contudo deve-se olhar o fenômeno com lentes ampliadas para a saúde mental. Este é o objetivo do Setembro Amarelo.

Os dados preocupam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, globalmente. No Brasil, são mais de 15 mil casos notificados anualmente, com uma tendência de crescimento entre os jovens.

O porquê disso está relacionado a fatores complexos. Precisamos entender que a questão da saúde mental é impactada por multifatorialidades. Ou seja, é o resultado de fatores de diferentes naturezas, que vão desde a falta de política pública para as mais diversas áreas, a verba limitada para o cuidado das pessoas, uma rede de saúde sucateada, até mesmo os aspectos referentes à estrutura da nossa sociedade, como as escolas que tendem a não assumir um lugar efetivo de prevenção, as empresas com pouca visão de cuidado das pessoas e os desafios econômicos. A vida humana perpassa por todos esses aspectos, que nos afetam cotidianamente, mas é possível ajudar.

Precisamos entender que diversos segmentos da sociedade podem contribuir para termos uma realidade diferente quanto aos adoecimentos. Em vez de culpabilizar alguém, precisamos compreender que todos nós podemos atuar de forma efetiva na questão da saúde mental. Setembro Amarelo nos chama atenção para estes pontos.

Precisamos adotar a postura de que podemos e devemos construir e melhorar cenários diversos. É claro que há muito tempo o trabalho figura como um dos pilares fundamentais do ser humano, não só devido à quantidade de horas que passamos ali, dedicados, mas, principalmente, a quanto ele é uma das nossas bases, inclusive de aspectos de realização pessoal e sentido de vida. Isso impacta e perpassa o que nós fazemos enquanto trabalho.

Ou seja, precisamos ter clareza de que é possível que os locais de trabalho sejam lugares menos tóxicos e mais inclusivos, mas, também, que as empresas assumam essa responsabilidade com a consciência da individualidade de cada colaborador e de suas necessidades. Só assim será viável contribuir para uma melhor gestão dos times e, consequentemente, do bem-estar das pessoas.

Não é de hoje que sabemos que cuidar da saúde mental e do bem-estar dos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Mas como começar? Para ajudar na superação desta inércia natural e termos ações concretas resultantes deste Setembro Amarelo, reuni aqui cinco ações que podem ser implementadas:

Programas de apoio psicológico: oferecer acesso a serviços de terapia de qualidade. Isso ajuda os colaboradores a lidarem com estresse, ansiedade e outras questões emocionais.

Flexibilidade no trabalho: implementar políticas de trabalho flexível, como horários ajustáveis ou a opção de trabalho remoto. Isso permite que os colaboradores equilibrem melhor suas responsabilidades pessoais e profissionais, reduzindo o estresse.

Treinamentos e workshops: promover treinamentos sobre gestão do estresse e temas como habilidades de comunicação e até mesmo assuntos mais lúdicos de interesse das pessoas, como dicas de viagens e de desenvolvimento pessoal. Essas atividades ajudam os colaboradores a criar ferramentas para lidar com desafios emocionais e melhorar o seu bem-estar.

Ambiente de trabalho positivo: criar uma cultura organizacional que valorize a inclusão, o respeito e a colaboração. Um ambiente de trabalho positivo pode aumentar a satisfação e a motivação dos colaboradores, diminuindo a incidência de problemas de saúde mental.

Promover atividades físicas e de lazer: incentivar a prática de atividades físicas, como ginástica laboral, ou promover eventos sociais e de lazer fora do ambiente de trabalho. A atividade física é um poderoso aliado na redução do estresse e na melhoria do humor.

Acima de tudo, Setembro Amarelo é um convite à reflexão.