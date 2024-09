Setembro Amarelo: 13 livros para cuidar da saúde mental

Setembro Amarelo é um período dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental. Em um mundo em que questões como ansiedade, depressão e autoconhecimento estão cada vez mais em evidência, a leitura é uma poderosa ferramenta de compreensão e transformação.

Nesta vitrine literária, reunimos 13 obras que exploram uma ampla gama de temas relacionados ao bem-estar emocional. Desde a importância de reconhecer e acolher a dor em momentos desafiadores, passando por histórias inspiradoras de superação da depressão, até reflexões sobre a necessidade de desacelerar diante da pressão da vida moderna.

Mais do que simples leituras, essas indicações são verdadeiras ferramentas para compreender e enfrentar os desafios emocionais do cotidiano. Escolha aquela que mais ressoa com você e embarque em uma jornada de autodescoberta e cura.

As quatro estações da alma

Mario Sergio Cortella e Rossandro Klinjey abordam a importância de reconhecer e acolher a dor para enfrentar momentos difíceis. Este livro nos lembra que a reflexão sobre as angústias e incertezas é essencial para promover a saúde mental e encontrar esperança, mesmo nos períodos mais sombrios.

Onde encontrar: Amazon

Juntos na escuridão

Diana Gruver traz histórias inspiradoras de pessoas que enfrentaram a depressão, um tema central para o mês. Este livro oferece uma visão compassiva e informativa sobre como lidar com as doenças mentais, tanto para aqueles que sofrem quanto para os que os apoiam, promovendo compreensão e empatia.

Pega Leve!

Davi Lago convida a desacelerar e refletir sobre a pressão constante da vida moderna. A mensagem do livro é ainda mais relevante: precisamos aprender a cuidar da saúde e encontrar equilíbrio para evitar o esgotamento emocional e espiritual. Davi propõe uma pausa ou, se preferir, um freio de arrumação.

Cinco lições de psicanálise

Essa obra de Sigmund Freud é fundamental para entender as origens da psicanálise e seu papel na saúde mental. Um livro que ajuda a reconhecer a importância do tratamento psicológico e da busca por ajuda profissional ao mostrar os caminhos para a cura dos “males do espírito”. Trata-se do surgimento de novas ideias médicas que auxiliam milhões de pessoas até hoje por meio da psicanálise.

Como Deus transforma a tristeza em alegria

Luciano Subirá oferece consolo e esperança em momentos de dor, uma mensagem poderosa para aqueles que sofrem. Por meio de ensinamentos bíblicos, o pastor e conferencista mostra como a fé pode ser um suporte essencial para superar crises emocionais e encontrar alegria, mesmo em meio ao sofrimento.

Priorize Deus

Michel Simplicio oferece 366 devocionais, sugestões de orações, QR Codes que levam a cursos ministrados por médicos de saúde mental, espaço para reflexões e atividades interativas. O autor incentiva o leitor a transformar suas vidas por meio da fé para que possam lidar com o estresse diário, a ansiedade e, até mesmo, a depressão.

Entrevista com a solidão

A solidão, frequentemente ligada a quadros de ansiedade e depressão, é tema central desse livro, escrito pelo psicólogo Marcos Lacerda. O especialista propõe estratégias para transformar o sentimento de isolamento em solitude, uma oportunidade para o autoconhecimento e o bem-estar emocional. Com dicas e exercícios práticos, convida o leitor a redefinir a relação com a própria companhia e a alcançar uma saúde mental duradoura.

Não deixe a vida te maltratar

O título deste livro é um trocadilho com a capacidade do ser humano de piorar toda e qualquer situação. Segundo o autor, o psiquiatra Nelio Tombini, não é a vida que aflige a pessoa e sim ela que desdenha da própria existência. além de abordar a autossabotagem, o objetivo da obra é mostrar ao leitor o caminho para alcançar a plenitude e a estabilidade psicológica. Se a mente tem a capacidade para maltratar o ser, por que não teria também o poder de alcançar um estado de felicidade?

Liberte-se de crenças que aprisionam

Pesquisador de temas extrafísicos, espiritualistas e filosóficos, o escritor Silvio Ferrérie recorre a conhecimentos históricos e práticos para ajudar pessoas a conviverem com a dualidade interna. O autor convida os leitores a confrontarem crenças limitantes e a buscarem o equilíbrio entre as forças opostas que moldam suas vidas. Para isso, oferece estratégias de enfrentamento dos desafios emocionais e promoção do desenvolvimento pessoal e espiritual, a fim de alcançar qualidade na saúde mental.

Isso não é um chapéu

O psicólogo Clécio Branco trata da sociedade atual, essa que Byung-Chul Han denominou de várias formas — sociedade do cansaço, sociedade do desempenho, do desaparecimento dos ritos, sociedade em que Eros está em agonia, a da infocracia, etc. O Pequeno Príncipe visita mundos em que os indivíduos se encontram solitários, isolados, infelizes. A obra propõe reflexões sobre o excesso de eficiência e positividade versus o isolamento social.

Bem-estar digital

O livro é um convite para transformar radicalmente a sua relação com a tecnologia, de forma equilibrada e enriquecedora. Rafael Terra, renomado especialista em tendências digitais, compartilha 12 princípios fundamentais para cultivar uma vida digital que promova oportunidades, saúde, felicidade e, acima de tudo, paz interior. O objetivo é claro: usar a tecnologia de forma produtiva, mantendo uma conexão humana autêntica e satisfatória.

Vamos falar de impulsividade

Agir sem avaliar as consequências costuma prejudicar a qualidade de vida e a saúde, uma vez que se adotam padrões pouco cuidadosos. Isso gera frustrações e desgastes emocionais e físicos, com resultados até mesmo perigosos. Neste livro-caixinha estão 100 perguntas para você questionar atitudes, repensar seu modo de agir e, com isso, ajudar a manter o autocontrole emocional para tomar decisões mais assertivas e construir relações mais saudáveis.

Ressignificando Escolhas do Caminho

Ao longo de sua vida, Cláudio Alves Borges cometeu erros que levaram ao abandono da própria saúde mental e, depois de enfrentar sérias consequências, decidiu transformar sua experiência pessoal em ensinamentos. Formado em Ciências Sociais, ele encontrou na literatura um meio de alertar sobre os riscos de transtornos mentais como ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Entre as páginas, explica aos leitores como ressignificou a própria trajetória e os benefícios que surgiram a partir de novas escolhas.

